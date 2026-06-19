Лукашенко подарили корову, дающую 30 литров молока в день

·2·Мир
Лукашенко подарили корову, дающую 30 литров молока в день

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на предприятие «БелИнтерГен-агро» в Узденском районе получил необычный подарок. Главе государства подарили корову породы джерси по кличке Муся. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Сообщается, что данное хозяйство специализируется на развитии племенного животноводства и в основном занимается разведением голштинской породы. В последние годы особое внимание на предприятии уделяется также разведению породы джерси, известной своим высококачественным молоком.

Муся, подаренная президенту, является представительницей именно этой породы. Коровы джерсийской породы отличаются относительно компактным телосложением. При этом их молоко обладает высоким содержанием жира и белка, а также ценится за обилие белка А2.

Лукашенко подарили корову, дающую 30 литров молока в день

По словам специалистов, эта порода демонстрирует высокую продуктивность при меньшем потреблении кормов. В некоторых случаях суточный удой одной коровы может достигать 30 литров.

Интересно, что работа по разведению породы джерси на предприятии началась именно с одной коровы по кличке Муся. Она содержалась в хозяйстве в течение 11 лет и признана основательницей сегодняшней племенной программы.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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