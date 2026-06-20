Норвегия привезла в США более 1 тонны продуктов и своего повара

На чемпионате мира, который проходит на полях Северной Америки (США, Канада и Мексика), каждая команда уделяет внимание мельчайшим деталям не только на поле, но и за его пределами, чтобы добиться успеха. Как сообщает «Диарио АС» национальная сборная Норвегии привезла за океан огромное количество национальных продуктов, чтобы поддерживать физическое состояние и рацион питания футболистов на идеальном уровне.

Список «стратегического груза», доставленного в Гринсборо:

Норвежцы доставили в свою базу, расположенную в городе Гринсборо, штат Северная Каролина, США, более 1 тонны специальных продуктов питания. Эти продукты помогут спортсменам адаптироваться к климату США и не нарушать привычный рацион:

Название продукта Количество / Вес Значимость Апельсины 6 000 штук Источник витамина С и быстрой энергии Атлантический лосось и белая рыба 300 кг Высококачественный белок, необходимый для восстановления мышц Национальный коричневый сыр (Бруност) 116 кг Традиционный и любимый скандинавами продукт, богатый углеводами

Контроль личного шеф-повара

Чтобы местная еда и фастфуд в США не создали дискомфорта футболистам и не привели к потере контроля над весом, вместе с командой из Норвегии прибыл личный шеф-повар Он будет лично готовить все блюда на протяжении турнира, исходя из индивидуальных нагрузок и графика восстановления футболистов, используя только привезенные из дома продукты.

Ситуация на турнире: уверенный старт

Очевидно, что такой профессиональный подход к системе питания и физического восстановления уже начал приносить свои плоды:

Результат 1-го тура: В первом туре группового этапа сборная Норвегии разгромила сборную Ирака 4:1 со счетом 4:1.

Положение в группе: После этой крупной и уверенной победы норвежцы уверенно лидируют в своей группе.