Норвегия привезла в США более 1 тонны продуктов и своего повара

·26·Мир
Норвегия привезла в США более 1 тонны продуктов и своего повара

На чемпионате мира, который проходит на полях Северной Америки (США, Канада и Мексика), каждая команда уделяет внимание мельчайшим деталям не только на поле, но и за его пределами, чтобы добиться успеха. Как сообщает «Диарио АС» национальная сборная Норвегии привезла за океан огромное количество национальных продуктов, чтобы поддерживать физическое состояние и рацион питания футболистов на идеальном уровне.

Список «стратегического груза», доставленного в Гринсборо:

Норвежцы доставили в свою базу, расположенную в городе Гринсборо, штат Северная Каролина, США, более 1 тонны специальных продуктов питания. Эти продукты помогут спортсменам адаптироваться к климату США и не нарушать привычный рацион:

Название продукта

Количество / Вес

Значимость

Апельсины

6 000 штук

Источник витамина С и быстрой энергии

Атлантический лосось и белая рыба

300 кг

Высококачественный белок, необходимый для восстановления мышц

Национальный коричневый сыр (Бруност)

116 кг

Традиционный и любимый скандинавами продукт, богатый углеводами

Контроль личного шеф-повара

Чтобы местная еда и фастфуд в США не создали дискомфорта футболистам и не привели к потере контроля над весом, вместе с командой из Норвегии прибыл личный шеф-повар Он будет лично готовить все блюда на протяжении турнира, исходя из индивидуальных нагрузок и графика восстановления футболистов, используя только привезенные из дома продукты.

Ситуация на турнире: уверенный старт

Очевидно, что такой профессиональный подход к системе питания и физического восстановления уже начал приносить свои плоды:

  • Результат 1-го тура: В первом туре группового этапа сборная Норвегии разгромила сборную Ирака 4:1 со счетом 4:1.

  • Положение в группе: После этой крупной и уверенной победы норвежцы уверенно лидируют в своей группе.

Комментарий спортивных диетологов:

Резкое изменение климата и питания на крупных турнирах является большим стрессом для организма спортсменов. Такие продукты, как атлантическая рыба и национальный коричневый сыр, обеспечивают норвежских футболистов не только необходимыми калориями, но и психологическим спокойствием (чувством родного дома). Такая тщательность сборной свидетельствует о том, что они намерены зайти очень далеко на ЧМ-2026.

НорвегияСШАКанадаМексикаГринсборо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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