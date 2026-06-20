Норвегия привезла в США более 1 тонны продуктов и своего повара
На чемпионате мира, который проходит на полях Северной Америки (США, Канада и Мексика), каждая команда уделяет внимание мельчайшим деталям не только на поле, но и за его пределами, чтобы добиться успеха. Как сообщает «Диарио АС» национальная сборная Норвегии привезла за океан огромное количество национальных продуктов, чтобы поддерживать физическое состояние и рацион питания футболистов на идеальном уровне.
Список «стратегического груза», доставленного в Гринсборо:
Норвежцы доставили в свою базу, расположенную в городе Гринсборо, штат Северная Каролина, США, более 1 тонны специальных продуктов питания. Эти продукты помогут спортсменам адаптироваться к климату США и не нарушать привычный рацион:
Название продукта
Количество / Вес
Значимость
Апельсины
6 000 штук
Источник витамина С и быстрой энергии
Атлантический лосось и белая рыба
300 кг
Высококачественный белок, необходимый для восстановления мышц
Национальный коричневый сыр (Бруност)
116 кг
Традиционный и любимый скандинавами продукт, богатый углеводами
Контроль личного шеф-повара
Чтобы местная еда и фастфуд в США не создали дискомфорта футболистам и не привели к потере контроля над весом, вместе с командой из Норвегии прибыл личный шеф-повар Он будет лично готовить все блюда на протяжении турнира, исходя из индивидуальных нагрузок и графика восстановления футболистов, используя только привезенные из дома продукты.
Ситуация на турнире: уверенный старт
Очевидно, что такой профессиональный подход к системе питания и физического восстановления уже начал приносить свои плоды:
Результат 1-го тура: В первом туре группового этапа сборная Норвегии разгромила сборную Ирака 4:1 со счетом 4:1.
Положение в группе: После этой крупной и уверенной победы норвежцы уверенно лидируют в своей группе.
Комментарий спортивных диетологов:
Резкое изменение климата и питания на крупных турнирах является большим стрессом для организма спортсменов. Такие продукты, как атлантическая рыба и национальный коричневый сыр, обеспечивают норвежских футболистов не только необходимыми калориями, но и психологическим спокойствием (чувством родного дома). Такая тщательность сборной свидетельствует о том, что они намерены зайти очень далеко на ЧМ-2026.
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