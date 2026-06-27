Искусственный интеллект смог прочитать обгоревший свиток двухтысячелетней давности

·61·Мир
Искусственный интеллект смог прочитать обгоревший свиток двухтысячелетней давности

Современные технологии открыли путь к еще одному историческому открытию. С помощью искусственного интеллекта ученым удалось виртуально «открыть» и прочитать древний папирус, который обгорел почти две тысячи лет назад в результате извержения вулкана Везувий.

Исследователи успешно восстановили ранее неизвестный текст из папируса под маркировкой Ферк 1667. Восстановленные записи содержат размышления о стоической философии, человеческой этике, искусстве и образе жизни. Специалисты предполагают, что произведение может относиться ко ИИ–ИИИ векам до нашей эры.

Рукопись была найдена в библиотеке знаменитой виллы в древнем городе Геркуланум. Этот город, как и Помпеи, был погребен под пеплом в 79 году н. э. в результате извержения Везувия. Предыдущие попытки развернуть папирус были безуспешны, так как любое механическое воздействие могло полностью его разрушить.

Новая технология изменила ситуацию. Искусственный интеллект проанализировал мельчайшие изменения в волокнах папируса с помощью рентгеновских снимков и обнаружил невидимые следы чернил. Таким образом, текст был восстановлен в цифровом виде без физического раскрытия свитка.

По мнению ученых, это открытие может положить начало новому этапу в изучении древних рукописей. Теперь сотни папирусов, которые веками «молчали», вероятно, снова «заговорят» благодаря современным технологиям.

Исследователи отмечают, что эта рукопись не только раскрыла новые философские данные, но и продемонстрировала, насколько широки возможности искусственного интеллекта в сохранении и чтении древних трудов.

ВезувийГеркуланумПомпеиPHerc 1667
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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