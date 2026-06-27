Ученые обнаружили гигантские планеты легче сахарной ваты

·36·Мир
Ученые обнаружили гигантские планеты легче сахарной ваты

Астрономы обнаружили две из самых необычных планет во Вселенной. Несмотря на то, что по размеру они почти равны Юпитеру, их плотность настолько низка, что они считаются легче сахарной ваты.

Специалисты сообщили, что эти планеты вращаются вокруг звезды, расположенной примерно в 1110 световых годах от Земли. Согласно научным наблюдениям, они были зафиксированы как самые легкие планеты своего класса, обнаруженные к настоящему времени.

Открытие было сделано с помощью космического телескопа ТЭСС от NASA. Сначала планеты были обнаружены, а затем с помощью ряда наземных телескопов были точно рассчитаны их орбита и плотность.

Ученые называют эти небесные тела «супер-пухлыми» планетами. Причина в том, что большая часть их состава состоит из водорода и гелия, а внешняя структура крайне легкая и раздутая.

Из почти 6 300 подтвержденных экзопланет за пределами Солнечной системы менее 40 относятся именно к этому классу. Для сравнения, самая большая планета Солнечной системы — Юпитер — почти в 35 раз плотнее этих новооткрытых планет.

По мнению исследователей, изучение таких планет поможет расширить представления о том, как формируются и эволюционируют планеты во Вселенной.

ЮпитерНАСАTESSЗемля
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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