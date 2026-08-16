Ювентус готовится к масштабным изменениям в линии обороны

Туринский Ювентус продолжает активно работать на трансферном рынке и планирует существенно обновить состав. Ожидается, что переход колумбийского центрального защитника Джона Лукуми из Болоньи, находящийся на финальной стадии, повлияет на других игроков команды и запустит трансферную цепочку. По информации издания Туттоспорт, приход новичка изменит судьбу ряда футболистов обороны клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Судьба защитников и интерес на трансферном рынке

В настоящее время руководство Ювентуса занимается не только привлечением новых игроков, но и избавлением от ненужных футболистов. По данным источника, как минимум один из защитников — Даниэле Ругани, Федерико Гатти или Хуан Кабаль — точно покинет команду. К каждому из них проявляют интерес разные клубы, а переговоры уже начались.

В частности, на опытного защитника Даниэле Ругани претендуют несколько итальянских команд. Монца, Сассуоло и Удинезе направили официальные запросы по поводу перехода футболиста. Ожидается, что опыт Ругани в итальянской Серии А станет важным фактором для этих клубов.

Планы клубов Франции и Италии

Также в центре внимания остается будущее Федерико Гатти. Им интересуется французский Марсель. Однако сообщается, что первоначальное предложение французского клуба с арендой и правом выкупа не устроило руководство Ювентуса. Туринский клуб готов рассматривать только полноценный трансфер или предложения на других выгодных условиях.

Интерес к Гатти не ограничивается Францией. По сообщениям отечественных и международных спортивных СМИ, Наполи также внимательно следит за ситуацией вокруг защитника. Однако действия неаполитанской команды напрямую зависят от результатов переговоров с представителем Челси Бенуа Бадьяшилем.

Хуан Кабаль может отправиться в Болонью

Еще один защитник команды, Хуан Кабаль, также вскоре может сменить клуб. Ожидается, что колумбиец перейдет в Болонью отдельно от трансфера Джона Лукуми. По информации Туттоспорт, сделка может состояться на правах аренды, а сам футболист положительно относится к переходу в состав «Россоблу».

Руководство Ювентуса намерено в кратчайшие сроки завершить эти трансферы, чтобы оптимизировать состав перед сезоном и сохранить финансовый баланс. После официального объявления о переходе Джона Лукуми трансферная активность вокруг других защитников клуба, как ожидается, возрастет.