Ужасная катастрофа: в Зимбабве перевернулся паром, погибли 72 человека

·16·Мир
Ужасная катастрофа: в Зимбабве перевернулся паром, погибли 72 человека

В африканской стране Зимбабве произошла крупная трагедия на воде. В результате крушения пассажирского парома на озере Кариба, одном из крупнейших водоёмов страны, погибли как минимум 72 человека.

Об этом сообщил местный государственный телеканал ЗБК со ссылкой на официальное заявление полицейской службы.

Более 100 пассажиров и трагедия на воде

По данным полиции, на борту судна в момент происшествия могло находиться больше людей, чем предусмотрено нормами:

  • Ситуация на борту: На момент трагедии на пароме находилось более 100 пассажиров;

  • Внезапное опрокидывание: Паром, двигавшийся по озеру, неожиданно потерял равновесие и полностью перевернулся;

  • Число жертв: Согласно последним официальным данным, число граждан, извлечённых из воды и чья гибель подтверждена, достигло 72 человек.

Поисково-спасательные работы и установление личности

В настоящее время в районе катастрофы местные спасательные службы и подразделения полиции работают в чрезвычайном режиме.

Представители властей продолжают извлекать тела погибших из воды и устанавливать их личности (идентифицировать их). Начато расследование причин опрокидывания судна.

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ЗимбабвеКарибаZBCTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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