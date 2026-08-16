В США на заброшенной лодке нашли 60 кошек

На побережье американского штата Вашингтон с заброшенной лодки были спасены 60 кошек. Об этом сообщает КБС Невс со ссылкой на местную полицию.

Лодку длиной 12 метров обнаружили в начале августа на побережье Оуэн недалеко от города Такома. Полиция впервые получила сообщение о судне 6 августа и обнаружила внутри десятки кошек, живших в тяжелых условиях.

Сотрудники полиции и службы защиты животных в течение недели тщательно обследовали судно и осторожно вывезли кошек. 11 августа была спасена последняя кошка.

Полиция Такомы сообщила, что убедилась в том, что все кошки вывезены, однако на лодке могли остаться другие животные, поскольку кошки очень хорошо умеют прятаться.

По словам спасателей, большинство кошек были напуганы и голодали. Для их безопасного извлечения потребовались терпение, забота и большая коллективная работа.

Полиция попросила жителей сообщать, если они снова заметят кошек на лодке. Кроме того, гражданам рекомендовали не подниматься на борт заброшенного судна. Если владелец не вернется, власти планируют убрать его с побережья.

Согласно правилам Такомы, в одном домохозяйстве можно содержать не более 6 кошек или собак. Хотя полиция не раскрыла подробности расследования, этот случай может рассматриваться с точки зрения жестокого обращения с животными и оставления их без присмотра.

Ранее сообщалось, что у кота по кличке Тоби обнаружили 28 пальцев, благодаря чему был установлен мировой рекорд.