Интер Майами крупно проиграл, Лионель Месси не смог реализовать пенальти

В чемпионате США продолжается сезон, а команда Интер Майами во главе с Лионельем Месси потерпела тяжелое поражение в гостях. Подопечные Хавьера Маскерано, приехавшие на поле Нэшвилл СК, уступили сопернику со счетом 1:4 и были вынуждены вернуться домой ни с чем. Как сообщает Goal.com, этот матч стал по-настоящему неудачным для клуба из Флориды. Об этом сообщает Goal.com.

Переломный момент и решающие минуты матча

С самого начала игры гости не могли найти свою игру и с трудом справлялись с давлением соперника. После того как хозяева открыли счет, Интер Майами получил хорошую возможность исправить ситуацию. На 23-й минуте матча в пользу команды был назначен пенальти.

К мячу подошла главная звезда команды Лионель Месси. Однако голкипер соперника Шваке парировал 11-метровый удар аргентинского нападающего. Вратарь правильно угадал направление удара и спас свою команду от неминуемого гола, сумев сохранить преимущество.

Если бы в том эпизоде был забит гол, сценарий матча мог бы сложиться совершенно иначе. Однако нереализованный пенальти стал серьезным ударом для гостей и повлиял на дальнейший ход игры.

Преимущество во втором тайме и неудачный вечер Месси

После перерыва хозяева окончательно решили исход встречи в свою пользу. Нэшвилл СК увеличил свое преимущество, сделал разницу в счете убедительной и в итоге завершил матч победой со счетом 4:1. Этот результат стал важной и статусной победой для хозяев.

Для Лионелья Месси этот вечер запомнился не только нереализованным пенальти, но и другими неприятными событиями. По ходу встречи арбитр предъявил «Ла Пульге» желтую карточку. В результате для опытного футболиста этот матч стал особенно сложным и тяжелым в личном плане.

После поражения команде Хавьера Маскерано предстоит проанализировать недостатки в обороне и атаке. Нэшвилл СК проявил характер перед своими болельщиками, завоевал важные три очка и в очередной раз продемонстрировал свои возможности.