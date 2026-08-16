Капитаны Манчестер Сити: Энцо Мареска формирует новую группу

Энцо Мареска провёл серьёзные изменения в процессе формирования совета капитанов Манчестер Сити. Пока клуб обновляет состав, главный тренер работает над определением лидеров команды, однако ситуация вокруг испанского полузащитника Родри и его будущего стала причиной серьёзных обсуждений в коллективе. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, после перехода Бернарду Силвы в Реал Мадрид Рубен Диаш и Эрлинг Холанд остаются единственными игроками из группы капитанов прошлого сезона. Главный тренер заявил, что не хочет принимать окончательное решение до закрытия трансферного окна и намерен выбрать ещё двух лидеров.

Капитанская ответственность и тактика

Мареска отдельно подчеркнул, что капитанский статус не даёт футболисту никаких привилегий или свобод — напротив, требования становятся ещё выше. По его мнению, Рубен Диаш уже успел доказать, что является настоящим лидером благодаря своему характеру на поле и в команде.

При этом существует небольшая, почти комичная тактическая проблема, связанная с тем, что Эрлинг Холанд будет носить капитанскую повязку. Итальянский специалист рассказал, что после гола у него есть привычка сразу подзывать капитана для тактических указаний, и отметил, что в этом отношении с норвежским нападающим могут возникнуть недопонимания.

Вопросы вокруг Родри и интерес Барселоны

Одним из наиболее заметных моментов в заявлении Марески стало отсутствие имени Родри в списке капитанов. Несмотря на то что каталонская Барселона отклонила предложение в размере 60 миллионов евро за полузащитника, сам футболист очень хочет переехать в Каталонию.

Как стало известно, Родри предпринимает шаги, чтобы не возвращаться на тренировочную базу команды, поскольку переговоры между сторонами вступили в решающую стадию. Тем не менее главный тренер твёрдо заявил, что ожидает возвращения футболиста к тренировкам 14 августа.

Поскольку трансферная работа клуба ещё не завершена, Мареска планирует закончить предсезонное планирование только после официального закрытия летнего трансферного окна. Пока ожидается, что Рубен Диаш поведёт команду в новый сезон в качестве основного капитана.