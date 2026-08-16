Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: погибли десятки людей (видео)

В государстве Индонезия, расположенном в Юго-Восточной Азии, произошло очередное страшное стихийное бедствие. В ночь на 15 августа в районе острова Флорес произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7.

После подземных толчков в трех провинциях была немедленно объявлена угроза цунами.

47 погибших и люди, оказавшиеся под завалами

Как сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на данные Национального агентства по управлению стихийными бедствиями (БНПБ), землетрясение привело к огромным потерям:

Число жертв растет: Согласно последним официальным данным, число погибших достигло как минимум 47 человек (изначально сообщалось о 38 погибших);

Эвакуация и спасательные работы: Из зоны бедствия в безопасные места были эвакуированы около 2 тысяч жителей ;

Люди оказались заблокированы в зданиях: В результате землетрясения многие жители оказались заблокированы внутри разрушенных зданий;

Потери в порту Маумере: Установлено, что вблизи портового города Маумере погибли 20 человек, шесть получили ранения, а два человека оказались под завалами.

Ущерб инфраструктуре и афтершоки магнитудой 6,2

Как пишет издание «Джакарта Глобе», подземные толчки охватили огромную территорию:

Разрушенные объекты: Многие жилые дома, школы, государственные учреждения и больницы получили серьезные повреждения и обрушились;

Перекрытые дороги: Из-за оползней, произошедших в горных районах, движение по ряду важных автомобильных дорог было остановлено;

Сильные афтершоки: После основного толчка в этом районе были зафиксированы серии афтершоков магнитудой до 6,2. Волны магнитудой до 5 баллов почувствовали даже жители отдаленного Северо-Курильска.

В настоящее время в этом районе продолжаются поисково-спасательные работы, принимаются меры по оценке масштабов ущерба и эвакуации людей в безопасные места.

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