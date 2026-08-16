Педру Нету может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

·8·Спорт
Педру Нету может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Челси» Педру Нету неожиданно договорился об условиях личного контракта с саудовским клубом «Аль-Хиляль» и близок к уходу из лондонской команды. Как сообщает GOAL.ком, «Манчестер Сити» и «Арсенал» остались позади в борьбе за 26-летнего португальского футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

В летнее трансферное окно вокруг вингера ходили многочисленные слухи. В частности, главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска рассматривал этого футболиста как главную цель для усиления линии атаки. Однако ситуация резко изменилась, и клуб из Эр-Рияда стал явным лидером в трансферной гонке.

По данным Sky Свитзерланд, Педру Нету согласился на переход в «Аль-Хиляль». Саудовский гранд готов заплатить за футболиста около 60 миллионов евро (51 миллион фунтов стерлингов).

Интерес «Арсенала» и финансовые причины

«Арсенал» под руководством Микеля Артеты также намеревался подписать футболиста, чтобы усилить фланги атаки. После срыва трансфера звезды «Реала» Винисиуса Жуниора «канониры» переключились на игрока «Челси», видя в нём достойного конкурента Букайо Сака и Габриэла Мартинелли.

Однако необходимость соблюдать правила финансового фаир плай и сбалансировать бюджет после огромных расходов «Челси» в последние сезоны делает подобные трансферы неизбежными. Ожидается, что продажа португальца принесёт лондонскому клубу финансовую выгоду.

Новая эра под руководством Хаби Алонсо

На фоне продолжающихся трансферных слухов Хаби Алонсо, занявший пост главного тренера «Челси», готовит команду к новому сезону. Бывший испанский полузащитник, пришедший в команду после неудачного 10-го места в прошлом сезоне, завершил подготовку вместе со своими подопечными.

В последнем контрольном матче предсезонной подготовки «Челси» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 3:1. Этот результат подарил болельщикам команды надежду перед стартовым матчем Английской Премьер-лиги против «Фулхэма», который состоится в конце следующей недели.

После игры Хаби Алонсо отметил позитивные изменения, которых команда добилась за короткий период предсезонной подготовки. По словам специалиста, коллективу ещё предстоит улучшить многие аспекты, что естественно на старте сезона.

Педру НетуЧелсиАль-ХиляльАрсеналМанчестер Сити
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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