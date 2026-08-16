После землетрясения: Колумбия попросила Трампа приостановить пошлины

·27·Мир
После землетрясения: Колумбия попросила Трампа приостановить пошлины

Колумбия, переживающая одно из самых сильных за последнее столетие землетрясений, обращается за помощью к международному сообществу и союзникам. Президент страны Абелардо де ла Эсприеля провёл переговоры с лидером США Доналд Трамп и попросил временно приостановить действие пошлин на колумбийские товары на период ликвидации последствий катастрофы.

Об этом глава Колумбии сообщил на своей официальной странице в сети «Кс» (бывший Twitter).

«Необходимо облегчить положение наших предпринимателей»

По словам де ла Эсприеля, приостановка пошлин на товары, ввозимые на рынок США, имеет жизненно важное значение для национальной экономики, пострадавшей от стихийного бедствия:

  • Цель: хоть немного облегчить положение колумбийских предпринимателей и производителей, переживающих тяжёлые дни из-за землетрясения;

  • Детали переговоров: президент Колумбии отметил, что провёл 10-минутный телефонный разговор с Доналд Трамп, который лично выразил соболезнования в связи с трагедией;

  • Вопрос пошлин: в конце июля официальный Вашингтон повысил ставки пошлин для многих колумбийских товаров с 10 процентов до 12,5 процента.

Вторая по силе катастрофа за 100 лет: жертвы и разрушения

Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее 10 августа в западной части Колумбии, привело к огромным потерям:

  • Погибшие и пропавшие без вести: по данным Национального агентства Колумбии по управлению рисками стихийных бедствий, по состоянию на утро субботы число погибших достигло 294 человек, ещё 320 человек считаются пропавшими без вести;

  • Пострадавшие и получившие ущерб: в результате землетрясения, эпицентр которого находился в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар департамента Чоко, пострадали 3 935 человек, а общее число граждан, понёсших ущерб, превысило 115 тысяч;

  • Жилищная инфраструктура: в результате подземных толчков 14 тысяч домов были полностью разрушены, ещё 81 506 домов получили серьёзные повреждения; особенно сильно пострадали отдалённые и труднодоступные населённые пункты.

В настоящее время в стране продолжаются поисково-спасательные и восстановительные работы, а правительство пытается добиться международных торговых послаблений, чтобы смягчить экономический удар.

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КолумбияДональд ТрампАбелардо де ла ЭсприэллаСША
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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