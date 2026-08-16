Отменят ли США блокаду? Иран объявил новый морской маршрут в проливе

На пути к снижению напряжённости в Ормузском проливе, одной из важнейших нефтяных и торговых артерий мира, произошёл серьёзный сдвиг. После почти трёх месяцев сложных переговоров Иран и Оман достигли полного соглашения по карте маршрута (роадмап) для грузовых перевозок через пролив.

Об этом официальный представитель МИД Ирана Эсмоил Бакоий сообщил в интервью телеканалу «Пресс ТВ».

Самостоятельное решение двух прибрежных государств

По словам представителя МИД Ирана, дипломатические контакты между Тегераном и Маскатом за последние три недели привели к значительным успехам:

Суверенитет и безопасность: Это соглашение является договорённостью между двумя независимыми государствами, граничащими с проливом, и направлено на обеспечение безопасного прохода торговых судов при сохранении суверенитета сторон;

Совместное заявление: В настоящее время стороны работают над рядом окончательных технических вопросов, а также над текстом официального совместного заявления.

Вместе с тем Тегеран заявил, что для полного восстановления движения торговых судов в регионе необходимо прекращение морской блокады и угроз со стороны США, а также выплата компенсации за ущерб, нанесённый и обязательства, нарушенные за последние два месяца.

Каким будет новый маршрут и где он пройдёт?

Заместитель министра иностранных дел Ирана Козим Г‘арибободий ранее уточнил географические координаты и особенности этого маршрута:

Временный режим: Новый маршрут будет иметь временный статус и, как ожидается, будет действовать примерно от 2 до 4 месяцев;

Старые маршруты будут закрыты: Северный маршрут вблизи острова Ларк, а также южный путь через воды Омана будут временно приостановлены;

Новая траектория: Новый коридор для грузовых судов будет проходить главным образом через территориальные воды Ирана и частично через воды Омана.

Механизм контроля и отмена блокады США

По информации агентства «Reuters», новое соглашение предоставит Тегерану возможность непосредственно контролировать все торговые суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив:

Отмена блокады: Официальный Вашингтон заявил о готовности отменить морскую блокаду, введённую в отношении иранских портов и судов, после официального объявления соглашения, направленного на обеспечение бесперебойных грузовых перевозок через Ормузский пролив;

Выполнение обязательств: Американские официальные лица подчёркивают, что этот шаг будет напрямую связан с фактическим обеспечением Тегераном безопасного судоходства в проливе.

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