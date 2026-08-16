13-летний мальчик случайно обнаружил неизвестное науке существо

·54·Мир
13-летний мальчик случайно обнаружил неизвестное науке существо

В Японии 13-летний Рёя Сугимото во время обычного наблюдения на морском побережье столкнулся с неизвестным учёным организмом. В тот момент мальчик не знал, что это небольшое существо впоследствии будет зарегистрировано в науке как отдельный новый вид.

Событие произошло в 2018 году в заливе Танабэ префектуры Вакаяма, Япония. Сугимото, интересовавшийся морскими организмами, заметил у дока в воде несколько небольших медузоподобных организмов. Однако они не были похожи ни на одну из медуз, о которых он до того времени читал в книгах.

Он забрал странное существо домой

Сугимото интересовался медузами с детства. Ещё маленьким он начал самостоятельно изучать, к какому виду относится голубая кнопочная медуза (Порпита порпита), после того как соприкоснулся с ней, и прочитал книги о медузах в местной библиотеке.

Поэтому существа, которых он встретил в заливе Танабэ, показались ему очень странными. Он собрал несколько экземпляров и решил содержать их дома.

По мере роста организмов их внешний вид становился всё более интересным. Особенно внимание Сугимото привлекла их репродуктивная система с необычной закрученной формой. Он предположил, что эти организмы могут отличаться от видов, описанных в научной литературе.

Он обратился к учёному

Сугимото не ограничился собственными наблюдениями. Он связался со специалистом по медузам Аллен Коллинс, директором Национальной лаборатории систематики Национального управления океанических и атмосферных исследований США (НОАА).

Поначалу Коллинс не думал, что этот организм обязательно окажется новым видом. Однако после того, как появилась возможность изучить сохранённые Сугимото образцы, учёные проанализировали их внешнее строение и генетические особенности. В результате выяснилось, что это действительно новый вид, ранее официально не описанный.

Оказалось, это не обычная медуза

Новому организму дали научное название Орчистома интеграле. Его называют «интегральной медузой», поскольку характерная закрученная форма его репродуктивных органов напоминает математический знак интеграла.

Что интересно, в строгой классификации учёные не считают его «настоящей медузой». О. интеграле относится к группе гидроидных. Хотя они близки к настоящим медузам, это отдельная группа.

Рёя СугимотоЯпонияАллен КоллинзТанабэНОАА
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: погибли десятки людей (видео)Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: погибли десятки людей (видео)Сегодня, 13:04Отменят ли США блокаду? Иран объявил новый морской маршрут в проливеОтменят ли США блокаду? Иран объявил новый морской маршрут в проливеСегодня, 12:56Ужасная катастрофа: в Зимбабве перевернулся паром, погибли 72 человекаУжасная катастрофа: в Зимбабве перевернулся паром, погибли 72 человекаСегодня, 12:52После землетрясения: Колумбия попросила Трампа приостановить пошлиныПосле землетрясения: Колумбия попросила Трампа приостановить пошлиныСегодня, 12:50В США на заброшенной лодке нашли 60 кошекВ США на заброшенной лодке нашли 60 кошекСегодня, 10:52В кости динозавра возрастом 66 миллионов лет обнаружили загадочное веществоВ кости динозавра возрастом 66 миллионов лет обнаружили загадочное веществоСегодня, 10:47
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита