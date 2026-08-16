13-летний мальчик случайно обнаружил неизвестное науке существо

В Японии 13-летний Рёя Сугимото во время обычного наблюдения на морском побережье столкнулся с неизвестным учёным организмом. В тот момент мальчик не знал, что это небольшое существо впоследствии будет зарегистрировано в науке как отдельный новый вид.

Событие произошло в 2018 году в заливе Танабэ префектуры Вакаяма, Япония. Сугимото, интересовавшийся морскими организмами, заметил у дока в воде несколько небольших медузоподобных организмов. Однако они не были похожи ни на одну из медуз, о которых он до того времени читал в книгах.

Он забрал странное существо домой

Сугимото интересовался медузами с детства. Ещё маленьким он начал самостоятельно изучать, к какому виду относится голубая кнопочная медуза (Порпита порпита), после того как соприкоснулся с ней, и прочитал книги о медузах в местной библиотеке.

Поэтому существа, которых он встретил в заливе Танабэ, показались ему очень странными. Он собрал несколько экземпляров и решил содержать их дома.

По мере роста организмов их внешний вид становился всё более интересным. Особенно внимание Сугимото привлекла их репродуктивная система с необычной закрученной формой. Он предположил, что эти организмы могут отличаться от видов, описанных в научной литературе.

Он обратился к учёному

Сугимото не ограничился собственными наблюдениями. Он связался со специалистом по медузам Аллен Коллинс, директором Национальной лаборатории систематики Национального управления океанических и атмосферных исследований США (НОАА).

Поначалу Коллинс не думал, что этот организм обязательно окажется новым видом. Однако после того, как появилась возможность изучить сохранённые Сугимото образцы, учёные проанализировали их внешнее строение и генетические особенности. В результате выяснилось, что это действительно новый вид, ранее официально не описанный.

Оказалось, это не обычная медуза

Новому организму дали научное название Орчистома интеграле. Его называют «интегральной медузой», поскольку характерная закрученная форма его репродуктивных органов напоминает математический знак интеграла.

Что интересно, в строгой классификации учёные не считают его «настоящей медузой». О. интеграле относится к группе гидроидных. Хотя они близки к настоящим медузам, это отдельная группа.