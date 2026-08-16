Флагман Samsung Galaxy S27 может получить необычный дизайн

·15·Технологии
Флагман Samsung Galaxy S27 может получить необычный дизайн

Одна из самых популярных в мире компаний — производителей смартфонов, Samsung, начала работу над кардинальным изменением внешнего вида своих будущих флагманских устройств. Новые патентные документы, появившиеся в базе ВИПО, впервые дают представление о том, как может выглядеть дизайн задней панели будущего смартфона Galaxy S27. Ожидается, что эти изменения станут заметным отходом от традиционной дизайнерской концепции корейского бренда. Об этом сообщает иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, на патентных чертежах основные модули камеры расположены рядом друг с другом внутри единого вытянутого горизонтального блока. Такой подход резко отличается от стиля, который Samsung использует сегодня. Новая дизайнерская идея напоминает внешний вид смартфонов Google Pixel 11 и одновременно частично возвращает стиль, применявшийся компанией в модели Galaxy С10.

Блок камеры и его особенности

На одном из чертежей блок камеры изображён почти заподлицо с задней крышкой корпуса, без заметного выступа. Однако специалисты предполагают, что в реальном устройстве модуль всё же может немного выступать. Дело в том, что резкое уменьшение толщины камеры потребует использования более компактной оптики, что, в свою очередь, может негативно повлиять на возможности фотосъёмки.

Тем не менее чуть более низкое расположение модуля камеры поможет визуально сделать корпус смартфона аккуратнее и ровнее. Кроме того, это изменение может сыграть важную роль в улучшении совместимости устройства с различными магнитными чехлами и другими современными аксессуарами.

Общая конструкция корпуса и планы на будущее

Согласно патентным документам, остальные элементы модели Samsung Galaxy S27 сохранят привычные и знакомые формы. В частности, ожидается, что устройство получит плоские боковые грани, сглаженные углы и традиционные для бренда размеры корпуса. Эти сведения также фактически подтверждают прежние слухи о будущем переходе компании на единый модуль камеры.

Хотя на текущем этапе эти нововведения существуют только на патентной стадии, они уже вызывают большой интерес среди любителей технологий. Официальная презентация Samsung Galaxy S27 и подробные характеристики серии, по традиции, ожидаются в начале 2027 года. Новые дизайнерские решения могут ещё больше повысить конкурентоспособность корейского гиганта на рынке мобильных устройств.

SamsungGalaxy S27СмартфоныТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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