Для смартфона Xiaomi Ми 6 вышла HyperOS 4 на базе Android 17

·2·Технологии
Для смартфона Xiaomi Ми 6 вышла HyperOS 4 на базе Android 17

Известный разработчик Рлигхтз7иФ_РЛЗ представил свой очередной интересный проект. Как сообщает иксбт.ком, для легендарного смартфона Xiaomi Ми 6, выпущенного в 2017 году, создана специальная версия операционной системы HyperOS 4. Эта новость стала настоящим сюрпризом в мире технологий: устаревшее устройство, лишённое официальной поддержки, получило возможность опробовать функции новейшего программного обеспечения. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Новая альтернативная прошивка представлена под номером 4.0.0.9.КсКАКНКсМ и создана на базе внутренней версии HyperOS 4, предназначенной для модели Xiaomi 17. Эта система с современными функциями основана на операционной системе Android 17. Многие удивились, что смартфон с процессором Snapdragon 835, который уже много лет считается устаревшим, работает в такой сложной системе относительно плавно.

Предупреждения по использованию

Однако специалисты и сам разработчик подчёркивают, что эта система является исключительно экспериментальной сборкой. В прошивке всё ещё остаётся множество ошибок, а некоторые функции могут работать не полностью. Поэтому устанавливать это обновление на основной смартфон, используемый повседневно, категорически не рекомендуется.

Подобные эксперименты, предлагаемые сообществом разработчиков, в первую очередь предназначены для энтузиастов технологий и любопытных пользователей. Они лишь позволяют проверить пределы технических возможностей старых устройств и познакомиться с интерфейсом новой операционной системы.

Заслуга независимых разработчиков

Напомним, в своё время Xiaomi Ми 6 был одним из самых популярных флагманских смартфонов на рынке и завоевал любовь покупателей. Официально компания уже давно прекратила выпуск крупных обновлений для этой модели. После выхода последних официальных версий смартфон долгое время оставался без новых функций.

Тем не менее благодаря независимым разработчикам и энтузиастам устройство переживает вторую молодость. Ранее для этой модели создавались неофициальные порты оболочек MIUI 13 и MIUI 14. Теперь же, спустя целых девять лет, флагман тех лет смог запустить современную систему HyperOS 4.

XiaomiHyperOSAndroid 17Xiaomi Mi 6Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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