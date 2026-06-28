В Париже из-за аномальной жары за один день скончались 109 человек

Аномальная жара, наблюдаемая в столице Франции, Париже, приводит к серьезным последствиям. За одни сутки в городе было зафиксировано 109 смертей. Об этом сообщило издание «Франкеинфо», опираясь на данные службы скорой медицинской помощи.

Сообщается, что в пятницу, 26 июня, температура воздуха в столице поднялась почти до 39 градусов. За эти 24 часа службой скорой помощи было официально зарегистрировано 109 летальных исходов. Отмечается, что в этот период года в Париже в среднем умирает семь человек в день, что указывает на многократное превышение обычных показателей.

Специалисты уточнили, что в данную статистику включены только случаи смерти, зафиксированные сотрудниками скорой помощи в жилых домах и общественных местах. Смерти, произошедшие в больницах, в этот отчет не вошли. В связи с этим не исключено, что общее число жертв может быть еще выше.

Отмечается, что за тот же период на пульт скорой помощи поступило около 3,4 тысячи вызовов. Это свидетельствует о резком росте числа людей, чье состояние ухудшилось из-за жары.

Кроме того, директор похоронного бюро «Фамилй Обсекуес» Фабен Юге в интервью журналистам сообщил, что морги Парижа почти заполнены из-за растущего числа погибших в результате аномальной жары.

Специалисты призывают жителей по возможности не выходить на улицу в самое жаркое время суток, употреблять больше воды, а также проявлять особую заботу о пожилых людях и людях с хроническими заболеваниями.