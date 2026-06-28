В Саудовской Аравии разбился вертолет нефтяной компании: 14 человек погибли

·1·Мир
В Саудовской Аравии разбился вертолет нефтяной компании: 14 человек погибли

В городе Рас-Таннура, расположенном в восточной части Саудовской Аравии, потерпел крушение вертолет государственной нефтяной компании страны Saudi Aramco. В результате трагического происшествия погибли все 14 человек, находившиеся на борту воздушного судна. Об этом, со ссылкой на данные Министерства энергетики страны, сообщило агентство ТАСС .

Согласно официальному сообщению министерства, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 28 июня, на территории Рас-Таннуры. По предварительным данным, все погибшие являются гражданами Саудовской Аравии.

В официальном заявлении подчеркивается, что Saudi Aramco вертолет компании упал по неизвестным причинам, и в результате происшествия все 14 человек на борту скончались.

В настоящее время компетентные государственные органы начали масштабное расследование для установления причин авиакатастрофы. Специалисты изучают техническую неисправность, человеческий фактор и другие возможные причины. На данный момент официального заключения о точной причине крушения не опубликовано.

Рас-Таннура является одним из стратегически важных промышленных городов Саудовской Аравии. В этом регионе, расположенном на побережье Персидского залива, работает Saudi Aramco крупный нефтеперерабатывающий комплекс компании, а также один из крупнейших в мире морских терминалов по отгрузке нефти. Поэтому этот город признан одним из важнейших центров энергетического сектора страны.

В настоящее время официальные лица сообщили, что все обстоятельства катастрофы тщательно изучаются. Ожидается, что точные причины авиакатастрофы станут известны после обнародования результатов расследования.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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