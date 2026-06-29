В Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет: 14 человек погибли

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Вертолет, принадлежащий нефтяному гиганту Саудовской Аравии «Aramco», потерпел крушение в городе Рас-Таннура. В результате трагедии все 14 человек, находившиеся на борту, погибли.

Инцидент произошел утром 28 июня на побережье Персидского залива, к западу от Ормузского пролива. Причины крушения на данный момент неизвестны.

Все пассажиры вертолета погибли

По данным государственного информационного агентства Саудовской Аравии, на борту вертолета находились 14 граждан королевства.

Происшествие случилось около 06:00 по местному времени. В результате падения вертолета никто из находившихся на борту не выжил.

Государственное информационное агентство пока не раскрыло других подробностей катастрофы.

Причины крушения расследуются

Компетентные органы начали масштабное расследование для установления причин происшествия.

«Соответствующие органы начали полное расследование для выяснения причин катастрофы», — сообщило государственное информационное агентство Саудовской Аравии.

Компания «Aramco» пока не ответила на запросы международных СМИ касательно данного инцидента.

Министерство энергетики выразило соболезнования

Министерство энергетики Саудовской Аравии выразило глубокие соболезнования семьям и близким погибших в этой трагедии.

На данный момент официальной информации о личностях жертв, маршруте вертолета и целях полета не предоставлено.

Рас-Таннура — важный район для нефтяной промышленности

Город Рас-Таннура, где произошло крушение, является одним из основных центров нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Здесь расположен один из крупнейших в Ближнем Востоке нефтеперерабатывающих заводов компании «Aramco» и важный экспортный терминал.

По данным Reuters, 26 июня компания возобновила погрузку сырой нефти в терминале Рас-Таннура после почти четырехмесячного перерыва.

Инцидент произошел на фоне роста активности

Саудовская Аравия, один из крупнейших экспортеров нефти в мире, увеличила объемы добычи и экспорта нефти и газа после усиления надежд на достижение соглашения в регионе.

Также были ускорены работы по более быстрой доставке энергетических грузов.

Однако официальные органы не сообщили о какой-либо связи между крушением вертолета и рабочими процессами на нефтяном терминале.

Ожидается, что причины трагедии и другие детали станут ясными после обнародования результатов расследования.