18-дневный младенец дал матери силы выжить под завалами

Борьба за жизнь женщины, оказавшейся под завалами с 18-дневным младенцем после сильного землетрясения в Венесуэле, привлекла внимание всего мира. Диана Патино, спасенная живой спасателями, рассказала об ужасных моментах, через которые ей пришлось пройти.

По ее словам, даже в самые тяжелые минуты ее новорожденный сын Хуан Давид давал ей силы и надежду жить.

«Пока он был жив, я не имела права сдаваться. Каждый раз я касалась его носика, чтобы убедиться, что он дышит», — говорит Диана.

Надежда под завалами

Сильное землетрясение, произошедшее в Венесуэле 24 июня, стало одной из самых трагических природных катастроф в истории страны. По официальным данным, на 29 июня погибли по меньшей мере 1450 человек, десятки тысяч пропали без вести. Поисково-спасательные работы все еще продолжаются, но шансы найти выживших постепенно сокращаются.

На фоне этой трагедии спасение Дианы и ее 18-дневного сына расценивается как настоящее чудо. Видео процесса спасения тронули сердца миллионов зрителей в социальных сетях. Маленький Хуан Давид стал для многих символом надежды.

«Я просто крепко прижала к себе ребенка»

Во время землетрясения Диана мыла посуду в своей квартире на восьмом этаже в городе Ла-Гуайра. Сначала она приняла колебания за обычную вибрацию. Однако через несколько секунд ситуация резко изменилась.

Мать мгновенно прижала младенца к себе. После этого все здание начало рушиться.

«Я почувствовала, будто лечу в воздухе. А затем возникло ощущение, что я погружаюсь в воду и землю. До сих пор удивляюсь, как не выпустила ребенка из рук», — говорит она.

Оказавшись под завалами, женщина сначала кричала, призывая на помощь. Однако, поняв, что ее никто не слышит, она решила беречь силы. После этого она звала на помощь только тогда, когда слышала голоса или шаги людей совсем рядом.

Голос, достигший спасателей

Несмотря на то, что левая нога Дианы была зажата бетонными обломками, а голова сдавлена камнями, она старалась не терять сознание.

Спустя некоторое время она услышала голос своего брата и изо всех сил ответила ему. Брат вселил в нее надежду, пообещав, что обязательно ее спасет.

Вечером 25 июня в результате сложной спасательной операции мать и младенец были извлечены из-под завалов живыми. Диана получила травмы обеих ног, а ребенок отделался легкими повреждениями кожи.

«Жизнь как будто вернулась ко мне»

Глава семьи Герсон только что вернулся домой в момент землетрясения. Увидев обрушение многоэтажного здания, он поверил, что потерял жену и ребенка.

Момент, когда он увидел, что они живы, стал одним из самых трогательных мгновений в его жизни.