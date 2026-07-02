После поездки в Индию в мозгу женщины обнаружили 38 паразитов

Поездка, которая начиналась как обычное туристическое путешествие, полностью изменила жизнь одной женщины. Лори Денман из Великобритании рассказала, как после визита в Индию ей пришлось почти десять лет бороться с тяжелыми заболеваниями.

Как стало известно, Лори посетила Индию в 2007 году, когда ей было двадцать с небольшим. Во время поездки она была осторожна и, чтобы не заболеть, употребляла только вегетарианские блюда. Однако даже это не спасло ее от опасного паразита.

Спустя четыре года из ее организма извлекли ленточного червя длиной почти в один метр. Врачи считали, что проблема решена. Но вскоре у женщины появились сильные головные боли, приступы судорог и другие тревожные симптомы.

В результате обследований Лори был поставлен диагноз нейроцистицеркоз. Это опасное паразитарное заболевание, которое развивается в результате попадания личинок свиного цепня в мозг. Врачи обнаружили, что в ее мозгу находится всего 38 паразитов в общей сложности.

Специалисты отмечают, что подобное заболевание обычно передается через употребление воды или пищи, загрязненных яйцами паразитов, а также вследствие несоблюдения правил личной гигиены.

Процесс лечения оказался для Лори чрезвычайно тяжелым. Врачам пришлось консультироваться со специалистами из разных стран мира. Из-за сильных лекарственных препаратов изменилась ее внешность, она была лишена прав управления автомобилем и даже была вынуждена прекратить трудовую деятельность.

Повторяющееся появление опухолей в мозгу привело к состоянию депрессии и тревожности. Какое-то время она даже лечилась в психиатрическом учреждении.

На сегодняшний день состояние Лори Денман значительно улучшилось. По ее словам, методы лечения, которые она применяет с 2017 года, дали результат, и осложнения болезни почти не наблюдаются.

Теперь она готовит подкаст из 12 частей о тяжелых испытаниях, через которые прошла. Ее цель — поддержать людей, столкнувшихся с подобными заболеваниями, и подарить им надежду.