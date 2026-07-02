11-летний мальчик скончался от бешенства после контакта с летучей мышью

·61·Мир
11-летний мальчик скончался от бешенства после контакта с летучей мышью

В Канаде 11-летний мальчик скончался от бешенства после инцидента с летучей мышью. Об этом Канадиан Медикал Ассокиатион Джурнал сообщил журнал.

Сообщается, что происшествие случилось в 2024 году в провинции Онтарио, когда семья отдыхала в коттедже. Ночью ребенок проснулся и обнаружил летучую мышь у себя на носу и рту. Он сбросил животное, а отец поймал его и вынес на улицу.

Поскольку у ребенка не было видимых ран, родители не обратились к врачу. Однако спустя 19 дней на его лице появилось онемение и отек. Сначала врачи подозревали другие заболевания, но состояние мальчика быстро ухудшилось: появились лихорадка, затрудненное глотание и нарушение сознания.

Врачи Университета Манитобы заподозрили бешенство, и последующие анализы подтвердили этот диагноз. Кроме того, Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов выявило вирус бешенства, характерный для летучих мышей.

К сожалению, ребенок скончался через 17 дней после госпитализации.

Специалисты отмечают, что бешенство в Канаде встречается крайне редко. С 1924 года от этой болезни в стране погибло 28 человек. Врачи напоминают о необходимости немедленного медицинского осмотра после любого прямого контакта с летучими мышами, так как после появления симптомов бешенство практически неизлечимо.

КанадаОнтариоМанитубаКанадский медицинский журналКанада
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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