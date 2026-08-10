На побережье Сицилии обнаружили загадочный корабль возрастом 2000 лет

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На побережье Сицилии обнаружили загадочный корабль возрастом 2000 лет

Итальянские дайверы обнаружили неподалёку от побережья Сицилии останки древнеримского корабля, которому может быть более 2000 лет. Находка привлекла внимание археологов не только своим возрастом, но и сотнями прекрасно сохранившихся древних сосудов, находящихся внутри.

Как выяснилось, на корабле сохранились сотни амфор, использовавшихся в древности для перевозки различных товаров. Такие высокие керамические сосуды применялись главным образом для доставки на дальние расстояния таких продуктов, как вино, оливковое масло и зерно.

Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал находку «одним из самых важных открытий», сделанных в последние годы в области подводной археологии.

Древний корабль обнаружили на глубине 46 метров

Специалисты-полицейские дайверы нашли корабль после сообщения, поступившего от рыбаков. Корабль находится примерно на глубине 46 метров от поверхности моря.

По сообщениям местных СМИ, сохранившаяся часть корабля имеет примерно 21 метр в длину и 6 метров в ширину. По данным Министерства культуры Италии, этот исторический памятник может относиться ко ИИ или И векам до нашей эры.

Находку неподалёку от города Мазара-дель-Валло также заметил рыбак и фридайвер Джакомо Де Мола, исследовавший морское дно.

По его словам, опубликованным в социальной сети, он решил осмотреть объект поближе после того, как с помощью сканера увидел на морском дне предмет, похожий на большой камень.

Ikki nafar g‘avvos suv ostidagi kema qoldiqlarini o‘rganmoqda.

Когда дайвер приблизился к объекту, он понял, что это не камень. Там были видны сотни амфор, расположенных близко друг к другу.

«Это, без сомнения, самое удивительное открытие в моей жизни», — написал Де Мола. Он отметил, что трудно словами описать, что чувствуешь, вновь увидев это место почти через 20 веков в числе первых людей.

Внутри корабля также обитают морские животные

Де Мола также опубликовал в социальной сети видео затонувшего корабля. На кадрах видно, что среди амфор обитают угри, люцианы и бесчисленные морские существа.

«Море никогда не перестаёт нас удивлять. На этот раз мы нашли не просто останки корабля, а часть нашей истории», — подчеркнул он.

После сообщения об открытии к месту происшествия были направлены специальные дайверы подразделения итальянской полиции по охране культурного наследия.

Dengiz tubida yotgan ko‘plab qadimiy sopol amforalar to‘plami.

Власти сообщили, что для сохранения исторического объекта в ходе дальнейших исследований будут приняты специальные меры безопасности. В настоящее время специалисты пытаются подробно изучить точную историю корабля, обстоятельства его крушения и груз, находившийся на борту.

В Средиземном море есть и другие подобные корабли

По мнению специалистов, на дне Средиземного моря могут находиться многочисленные останки подобных кораблей, относящихся к древним эпохам.

В 2023 году к северо-западу от города Рима был обнаружен ещё один корабль, относящийся к И или ИИ векам до нашей эры. На его борту также находились сотни амфор.

В 2018 году неподалёку от побережья Болгарии обнаружили греческое торговое судно, которому более 2400 лет. Поскольку корабль, лежавший на морском дне на боку, сохранился почти целиком, в то время его назвали самым древним из известных в мире цельным кораблекрушением.

Ожидается, что новый корабль, обнаруженный у берегов Сицилии, станет важным источником для более глубокого изучения торговли и морского сообщения в Средиземном море в эпоху Древнего Рима.

СицилияИталияАлессандро ДжулиоМазара-дель-ВаллоДжакомо Де Мола
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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