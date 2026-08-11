Весь рейс отменили из-за ребёнка, не пристегнувшего ремень безопасности
В Канаде самолёт, который должен был вылететь из Виктории в Торонто, не смог отправиться в рейс из-за того, что один ребёнок не соблюдал правила безопасности. Рейс "ПД444" авиакомпании “Портер Аирлинес” в итоге был полностью отменён.
Проблема возникла ещё до начала полёта
Ребёнок не хотел садиться на своё место и пристёгивать ремень безопасности. Родители и члены экипажа несколько раз пытались его уговорить, однако он не сел на место.
Поскольку требования безопасности на борту самолёта не были выполнены, экипаж не смог начать полёт.
Самолёт вернулся в аэропорт
Хотя самолёт начал движение для вылета, из-за нерешённой ситуации его пришлось вернуть к зданию аэропорта.
После этого:
• экипаж выполнил необходимые процедуры;
• было потеряно время;
• к моменту готовности рейса к повторному вылету стало слишком поздно.
Одна задержка привела к отмене всего рейса
Взлётно-посадочная полоса аэропорта должна была закрыться в 00:30. Однако процедуры не удалось завершить до этого времени.
В результате рейс "ПД444", который должен был вылететь из Виктории в Торонто, был отменён.
Невыполнение одного, на первый взгляд простого, требования безопасности изменило планы всех пассажиров самолёта.
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