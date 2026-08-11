Ужасная трагедия в Венесуэле: число жертв землетрясения превысило 6 300

Землетрясение в Венесуэле, 25 июня 2026 года. Фото: Ариана Кубиллос

Число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, достигло 6 301 человека. В результате стихийного бедствия повреждены десятки тысяч зданий, тысячи людей остались без крова.

Эти печальные цифры и последние данные опубликовал спикер Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хорксе Родригес в своём официальном Телеграм-канале.

Погибшие, спасённые и пострадавшие

Масштабы стихийного бедствия огромны, спасатели и медицинские работники круглосуточно работают в усиленном режиме:

Погибшие: 6 301 человек;

Спасённые: 6 462 человека были извлечены из-под завалов живыми и невредимыми;

Пострадавшие: более 73 тысяч человек проходят лечение в больницах с травмами различной степени тяжести.

Масштабы разрушений и помощь населению

Землетрясение нанесло огромный ущерб инфраструктуре страны и жилому сектору:

В результате стихийного бедствия повреждены десятки тысяч зданий и сооружений ;

Специальные комиссии уже проверили на безопасность более 53 тысяч объектов ;

Началась работа по обеспечению семей, оставшихся без жилья, временным и постоянным убежищем — на данный момент владельцам передано 287 новых домов.

В настоящее время в районе бедствия продолжаются спасательные и восстановительные работы.