Ужасная трагедия в Венесуэле: число жертв землетрясения превысило 6 300
Землетрясение в Венесуэле, 25 июня 2026 года. Фото: Ариана Кубиллос
Число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, достигло 6 301 человека. В результате стихийного бедствия повреждены десятки тысяч зданий, тысячи людей остались без крова.
Эти печальные цифры и последние данные опубликовал спикер Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хорксе Родригес в своём официальном Телеграм-канале.
Погибшие, спасённые и пострадавшие
Масштабы стихийного бедствия огромны, спасатели и медицинские работники круглосуточно работают в усиленном режиме:
Погибшие: 6 301 человек;
Спасённые: 6 462 человека были извлечены из-под завалов живыми и невредимыми;
Пострадавшие: более 73 тысяч человек проходят лечение в больницах с травмами различной степени тяжести.
Масштабы разрушений и помощь населению
Землетрясение нанесло огромный ущерб инфраструктуре страны и жилому сектору:
В результате стихийного бедствия повреждены десятки тысяч зданий и сооружений;
Специальные комиссии уже проверили на безопасность более 53 тысяч объектов;
Началась работа по обеспечению семей, оставшихся без жилья, временным и постоянным убежищем — на данный момент владельцам передано 287 новых домов.
В настоящее время в районе бедствия продолжаются спасательные и восстановительные работы.
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