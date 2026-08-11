Сегодня в Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 (Видео)

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Сегодня в Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 (Видео)

10 августа по местному времени в Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Сообщается, что эпицентр землетрясения находился недалеко от района Сан-Ксосе-дел-Палмар в регионе Чоко, примерно в 400 километрах к западу от Богота. Подземные толчки ощущались в ряде городов западной части Колумбии, а также в соседних Эквадор и Панама.

Предварительные данные часто обновляются. AP сообщило как минимум о 111 погибших, а Те Гуардиан — о том, что число жертв превысило 110 человек. Тимес оф Индиа со ссылкой на ассоциацию столиц Колумбии сообщило о 132 погибших и более чем 570 пострадавших.

Землетрясение вызвало серьёзные разрушения в городах Кали, Перейра, Кибдо и Манисалес. Согласно сообщениям, повреждено около 1 600 зданий, 61 из которых полностью обрушилось. В некоторых районах продолжаются спасательные работы, поскольку люди оказались под завалами.

В городе Манисалес также пострадал базилика-собор Розарий Биби Марям. По данным AP и Те Гуардиан, одна из башен собора в неоготическом стиле обрушилась, повредив здание и прилегающую территорию.

Президент Колумбии объявил чрезвычайное положение и заявил, что на спасательные и восстановительные работы будут направлены дополнительные ресурсы. В некоторых аэропортах временно приостановлены рейсы, поскольку специалисты проверяют состояние инфраструктуры.

Местные власти в настоящее время оценивают масштабы ущерба. Число погибших и пострадавших может измениться, поскольку связь с некоторыми горными и лесными районами затруднена.

КолумбияЭквадорПанамаБоготаКали
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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