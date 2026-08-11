Судьба китайских мужчин, попавших в ловушку фиктивных невест

В Китае некоторые одинокие мужчины, желающие вступить в брак, теряют крупные суммы денег из-за брачных агентств, обещающих быстро и легко создать семью. Особенно активно мужчинам обещают найти подходящую пару в короткие сроки через услуги «быстрого брака».

37-летний Ван Чжуан также обратился в такое агентство. Он приехал в город Гуйян провинции Гуйчжоу, познакомился с несколькими женщинами и выбрал восьмую из них. Её простая одежда и скромная внешность вызвали у Вана доверие.

После нескольких коротких встреч они поженились. Ван заплатил за невесту более 300 тысяч юаней, а с учётом расходов на свадьбу и других затрат потратил примерно 400–500 тысяч юаней.

Однако через несколько месяцев после свадьбы ему начали звонить взыскатели долгов. Проверив прошлое супруги, Ван выяснил, что значительная часть сообщённых ему сведений была ложной. Женщина ранее трижды состояла в браке, у неё было трое детей и долги, а свой возраст она также скрыла.

Когда Ван пришёл в агентство, офис оказался закрыт, а сотрудники исчезли.

Почему таких мошенничеств становится больше?

Одной из основных причин проблемы считается гендерный дисбаланс в Китае. В стране мужчин примерно на 30 миллионов больше, чем женщин. Особенно в небольших городах и сельских районах мужчинам становится всё труднее найти подходящую пару.

Некоторые брачные агентства пользуются этой ситуацией и предлагают «быстрые браки». Согласно данным государственных органов, с января 2024 года по март 2025 года были рассмотрены дела, связанные с преступлениями в сфере брачных услуг, в отношении 1546 человек.

Также сообщалось о случаях, когда некоторые агентства представляли женщин, работавших в караоке-клубах, в качестве «невест» и получили от 128 потерпевших более 2,5 миллиона юаней.

Пострадавшие пытаются вернуть свои деньги

59-летний Сюй Цзюлин также потратил около 500 тысяч юаней, чтобы найти невесту для своего сына. Сын женился через семь дней после первой встречи с невестой, однако женщина ушла из семьи, не прожив и двух недель.

Эксперты отмечают, что доказать такие преступления сложно. Это связано с тем, что в законодательстве нет отдельной уголовной статьи, посвящённой мошенничеству посредством брака. Потерпевший должен доказать, что ещё до заключения брака главной целью человека было получение денег.

Сейчас Ван распространяет в социальных сетях видеоролики о своём опыте, чтобы предупредить других мужчин. Сам он не смог вернуть все потраченные средства и с недоверием относится к перспективе снова вступить в брак.

Тщательная проверка обещаний агентств «быстрого брака» и самостоятельное подтверждение сведений о потенциальном партнёре могут снизить риск столкнуться с подобными ситуациями.