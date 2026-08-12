Энн Хэтэуэй ответила на слухи о своей беременности

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй после участия в премьере фильма «Конец Оук-стрит» в Лос-Анджелесе вновь оказалась в центре обсуждений в социальных сетях. Однако на этот раз речь шла не только о её наряде, но и о странных предположениях по поводу её беременного живота.

Образ актрисы на премьере, состоявший из топа в стиле плаща ледяного голубого цвета и джинсов с заниженной талией, не понравился пользователям интернета. Некоторые раскритиковали её стиль одежды, назвав его «безвкусным».

Однако на этом обсуждения не закончились. Некоторые пользователи сети начали выдвигать различные предположения о том, что беременный живот Хэтэуэй ненастоящий.

В некоторых комментариях выражались сомнения по поводу внешности актрисы, а также появились утверждения, что изменения в её животе и теле «фальшивые». Некоторые предположили, что она намеренно изменила свою фигуру.

Энн Хэтэуэй не стала долго отвечать на подобные высказывания. 10 августа она опубликовала на своей странице в Instagram видео «Собирайтесь вместе со мной», своеобразно поставив точку в этих слухах.

Актриса оставила под видео ответ всего из четырёх слов: «Ненастоящие волосы, настоящая попа».

Этот ответ привлёк внимание многих поклонников. Пользователи поддержали актрису, ответившую на необоснованные предположения.

Как известно, в июне Хэтэуэй сообщила, что ждёт третьего ребёнка. Тогда она поделилась видео в белом платье, на котором были заметны признаки беременности.

Актриса, которая в 43 года готовится вновь стать матерью, ранее говорила, что эта беременность стала неожиданностью, но большим счастьем для неё и её супруга Адама Шульмана.

Несмотря на это, внешность актрисы продолжает обсуждаться в интернете. Вместо того чтобы серьёзно реагировать на эти высказывания, Хэтэуэй ясно выразила свою позицию с помощью шутки и краткого ответа.