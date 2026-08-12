Вирджил ван Дейк дал совет новому таланту Ливерпуля

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк посоветовал молодому защитнику клуба Ифеани Ндукве воспринимать предстоящую аренду как важный этап обучения. Восемнадцатилетний австрийский футболист проявил себя на предсезонных сборах, но не сможет выйти на поле в официальных матчах. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает The Athletic, молодой центральный защитник, перешедший из австрийского клуба «Аустрия Вена», произвёл хорошее впечатление на тренерский штаб во время сбора в США. Он уверенно сыграл в матчах против «Сандерленда», «Рексема», «Лидс Юнайтед» и «Монако».

Проблемы с лицензией и вариант аренды

Главная причина, по которой Ифеани Ндукве не может сразу выступать за Ливерпуль , связана с требованиями Футбольной ассоциации Англии для получения рабочей визы. Согласно правилам, футболист должен набрать 15 баллов по определённым показателям, однако молодой защитник пока не достиг этой отметки.

Поэтому руководство клуба планирует отдать футболиста в аренду. По мнению Вирджила ван Дейка, это станет важным шагом для профессионального роста молодого игрока и его будущего закрепления в основном составе.

Сильный интерес со стороны европейских клубов

В настоящее время за Ндукве борются несколько серьёзных претендентов из Европы. По данным источника, представители немецкой Бундеслиги, чемпионатов Португалии и Дании хотят подписать восемнадцатилетнего футболиста.

Если игрок перейдёт в более сильный чемпионат, он сможет быстрее набрать необходимые баллы и получить возможность полноценно вернуться в Ливерпуль в 2027 году. Это создаст прочную основу для его дальнейшей карьеры.

Другие изменения в команде

Также Вирджил ван Дейк рассказал о других новых футболистах на тренировочной базе Ливерпуля. В частности, он упомянул новичков команды и Джереми Жаке, который восстанавливается после травмы.

По словам капитана, он разговаривал с Жаке и надеется, что в скором времени молодой защитник вернётся к тренировкам в общей группе. Тренерский штаб Ливерпуля следит за всеми молодыми талантами, чтобы обеспечить глубину состава по ходу сезона.