Митре представила новый мяч Ултимакс Pro для Коммунитй Шиелд 2026 года

·22·Спорт
Митре представила новый мяч Ултимакс Pro для Коммунитй Шиелд 2026 года

Известный производитель спортивного инвентаря Митре официально представил официальный игровой мяч Ултимакс Pro, специально подготовленный для матча за Суперкубок Англии — Коммунитй Шиелд 2026 года. В традиционном предсезонном противостоянии встретятся обладатель Кубка Англии Манчестер Сити и чемпион Премьер-лиги Арсенал. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком, матч назначен на воскресенье, 16 августа текущего года. Место проведения встречи также заслуживает внимания: из-за занятости стадиона «Уэмбли» матч за Суперкубок Англии впервые за последние 20 лет пройдет за пределами Англии — на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе.

Новый дизайн мяча и его символика

Митре, официальный партнер Футбольной ассоциации Англии по мячам, при создании нового продукта стремилась передать единство болельщиков и предвкушение нового сезона. В дизайне мяча использованы графика звуковых волн, символизирующая общий голос и атмосферу болельщиков, а также яркие цвета.

Сообщается, что струящиеся графические элементы, расходящиеся от каждой панели, демонстрируют энергию единения тысяч болельщиков. Сочетание цветов образует новые оттенки, а безупречные серебристые детали на элементах в форме дельты напоминают непосредственно трофей Коммунитй Шиелд.

Технологические особенности и мнение специалистов

По словам менеджера бренда Митре Алекса Робертса, Коммунитй Шиелд всегда был особенным и неповторимым событием футбольного календаря. Он отметил, что компания стремилась представить мяч высочайшего уровня, достойный момента, символизирующего возвращение футбола.

Ултимакс Pro выделяется не только внешним видом, но и передовыми технологиями. Благодаря вогнутым канавкам Хйперфлов мяч сохраняет стабильность полета и снижает сопротивление воздуха. Кроме того, внутренний слой Хйперфоам обеспечивает игрокам чувствительность и комфорт при контроле мяча.

Руководитель отдела партнерств Футбольной ассоциации Англии Сара Кендалл также высоко оценила работу команды Митре и отметила, что новый мяч дополнит атмосферу матча в Кардиффе — одного из первых крупных событий сезона.

АрсеналМанчестер СитиКомьюнити ШилдМитреФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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