Митре представила новый мяч Ултимакс Pro для Коммунитй Шиелд 2026 года

Известный производитель спортивного инвентаря Митре официально представил официальный игровой мяч Ултимакс Pro, специально подготовленный для матча за Суперкубок Англии — Коммунитй Шиелд 2026 года. В традиционном предсезонном противостоянии встретятся обладатель Кубка Англии Манчестер Сити и чемпион Премьер-лиги Арсенал. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком, матч назначен на воскресенье, 16 августа текущего года. Место проведения встречи также заслуживает внимания: из-за занятости стадиона «Уэмбли» матч за Суперкубок Англии впервые за последние 20 лет пройдет за пределами Англии — на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе.

Новый дизайн мяча и его символика

Митре, официальный партнер Футбольной ассоциации Англии по мячам, при создании нового продукта стремилась передать единство болельщиков и предвкушение нового сезона. В дизайне мяча использованы графика звуковых волн, символизирующая общий голос и атмосферу болельщиков, а также яркие цвета.

Сообщается, что струящиеся графические элементы, расходящиеся от каждой панели, демонстрируют энергию единения тысяч болельщиков. Сочетание цветов образует новые оттенки, а безупречные серебристые детали на элементах в форме дельты напоминают непосредственно трофей Коммунитй Шиелд.

Технологические особенности и мнение специалистов

По словам менеджера бренда Митре Алекса Робертса, Коммунитй Шиелд всегда был особенным и неповторимым событием футбольного календаря. Он отметил, что компания стремилась представить мяч высочайшего уровня, достойный момента, символизирующего возвращение футбола.

Ултимакс Pro выделяется не только внешним видом, но и передовыми технологиями. Благодаря вогнутым канавкам Хйперфлов мяч сохраняет стабильность полета и снижает сопротивление воздуха. Кроме того, внутренний слой Хйперфоам обеспечивает игрокам чувствительность и комфорт при контроле мяча.

Руководитель отдела партнерств Футбольной ассоциации Англии Сара Кендалл также высоко оценила работу команды Митре и отметила, что новый мяч дополнит атмосферу матча в Кардиффе — одного из первых крупных событий сезона.