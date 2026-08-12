Бывший премьер-министр Китая умер в возрасте 98 лет

Бывший премьер Госсовета Китайской Народной Республики Чджу Джунсзи 12 августа скончался в Пекине в возрасте 98 лет вследствие болезни. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что Чджу Джунсзи умер в 11:06 по пекинскому времени. Дополнительная информация о заболевании, ставшем причиной его смерти, пока не предоставлена.

Чджу Джунсзи возглавлял Госсовет КНР в 1998–2003 годах. До этого он занимал такие важные должности, как заместитель премьер-министра, руководитель Народного банка Китая, мэр Шанхая и секретарь Шанхайского городского комитета Коммунистической партии Китая.

В период его работы в руководстве страны в Китае были проведены масштабные налоговые, финансовые и экономические реформы. Чджу Джунсзи был известен как один из политиков, сыгравших важную роль в управлении экономикой страны и финансовой системой.

Политик также внес значительный вклад в укрепление позиций Китая в мировой экономике. Он вошел в историю как один из главных архитекторов «китайского экономического чуда» и руководитель, сыгравший важную роль в процессе вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Чджу Джунсзи был одним из наиболее влиятельных и могущественных руководителей в политической иерархии Китая. Его деятельность была связана с важным этапом развития экономики страны, финансовой системы и реформ, а также оказала заметное влияние на последующее экономическое развитие Китая.