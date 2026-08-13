Цена видеокарты NVIDIA RTX Pro 6000 выросла вдвое
Компания NVIDIA резко повысила цену профессиональной видеокарты RTX PRO 6000 Воркстатион Эдитион. По данным иксбт.ком, стоимость этого флагманского ускорителя на архитектуре Blackwell теперь составляет 16 000 долларов США — ровно вдвое выше первоначальной рекомендованной цены. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Изменение цены произошло на фоне высокого спроса на рынке и дефицита технологических компонентов. Новая стоимость уже подтверждена на официальном сайте NVIDIA и в торговых каналах партнёра Б&В, а дистрибьюторы спешно готовятся поставлять устройство по новым ценам.
Технические характеристики и причины повышения ценыГлавной и наиболее примечательной особенностью модели RTX Pro 6000 является объём памяти, необычно большой даже для профессионального сегмента. Устройство оснащено современной видеопамятью ГДДР7 объёмом целых 96 GB, и именно дефицит этого компонента стал основной причиной резкого скачка цен.
По словам специалистов, в последнее время стремительный рост потребности в высокопроизводительных модулях памяти создаёт трудности промышленного масштаба. Особенно высок спрос на устройства с большим объёмом памяти для обучения искусственного интеллекта и нейросетей.
Сравнение с другими моделями на рынкеПохожая ситуация ранее наблюдалась и с видеокартой GeForce RTX 5090, предназначенной для потребительского рынка. Несмотря на начальную цену в 2000 долларов, в рыночных условиях её стоимость выросла до 4700 долларов.
Эта тенденция показывает, что глобальный спрос на высокотехнологичное оборудование не снижается, а производители сталкиваются с проблемами в совместных цепочках поставок. Ожидается, что такая ценовая политика в профессиональном сегменте приведёт к значительному росту расходов крупных компаний и центров обработки данных.
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