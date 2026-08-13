Британская компания ВЭВК построит завод электромобилей в Катаре

·25·Авто
Британская компания ВЭВК построит завод электромобилей в Катаре

Британская автомобильная компания Ватт Электрик Вехикле Компани (ВЭВК) подписала стратегическое соглашение с ДжТА, одним из крупных инвесторов Катара. По данным иксбт.ком, в рамках соглашения в Катаре будет построен первый в стране специализированный завод по производству электромобилей. На нем с конвейера будут сходить две новые модели — легковой автомобиль и среднеразмерный коммерческий фургон. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Компания ВЭВК, ставшая лауреатом премии Autocar Инноватион Авард 2026, планирует запустить первый этап этого масштабного проекта в начале 2028 года. Начальная годовая производственная мощность завода составит 5 тысяч автомобилей, однако в дальнейшем ее планируется значительно увеличить. Это партнерство является важным шагом Катара на пути к диверсификации транспортной отрасли и внедрению экологически чистых технологий.

Инновационная платформа и инженерные решения

Проектирование и инженерные работы по созданию новых автомобилей будут полностью выполняться специалистами ВЭВК. Для этого компания планирует открыть новое предприятие в английском регионе Мидлендс. Кроме того, у нее уже есть базы в Корнуолле и Вустершире, которые будут координировать общий инженерный процесс.

Транспортные средства, которые будут производиться в Катаре, а также другие модели, представленные в будущем, будут создаваться на базе алюминиевого скейтборд-шасси ПАКЭС, разработанного ВЭВК. Эта инновационная платформа использует запатентованные экструдированные детали и соединительные элементы. Это упрощает процесс сборки и позволяет существенно снизить производственные затраты.

Планы глобального расширения

По словам основателя и генерального директора ВЭВК Нила Йейтса, соглашение с катарскими инвесторами значительно ускорит существующие планы компании по созданию собственных производственных мощностей для выпуска электромобилей в Великобритании. В дальнейшем этот проект может стать образцом для открытия аналогичных сателлитных предприятий в США и странах Азии.

Руководство компании стремится стать надежным партнером для местных производственных предприятий по всему миру. Метод производства автомобилей, применяемый ВЭВК, рассматривается как одно из наиболее эффективных решений для противодействия различным геополитическим вызовам, включая усиление таможенных барьеров. Кроме того, такой подход обеспечивает высокую экономическую эффективность благодаря низким капитальным затратам.

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Sardor Ergashev
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