Почему роботы не могут полностью заменить людей на автозаводах?

·25·Авто
Почему роботы не могут полностью заменить людей на автозаводах?

Когда покупатели рассматривают новый автомобиль в автосалоне, большинство из них даже не задумывается о том, как он был собран. Однако неисправности, которые могут возникнуть впоследствии, напоминают о важности этого процесса. По данным иксбт.ком, промышленные роботы заняли своё место в автомобильном производстве ещё в 1970-х годах. Сегодня современные технологии кардинально изменили автомобильную промышленность, но участие человека по-прежнему имеет решающее значение на некоторых сложных этапах. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Известная немецкая компания Porsche на своём заводе в Лейпциге сочетает передовые технологии и человеческий труд при производстве моделей Панамера и Macan. Сборка и проверка задней оси автомобиля — один из наиболее ответственных этапов. Задние оси относятся к самым сложным механическим компонентам, напрямую влияющим на динамику движения, комфорт и безопасность автомобиля.

Сложность и контроль качества

Задние оси отличаются уровнем сложности в зависимости от типа привода автомобиля. В частности, в переднеприводных моделях используются неприводные оси, тогда как в полноприводных и заднеприводных автомобилях система значительно сложнее. Появление электромобилей добавило в этот процесс ещё один уровень сложности — тяговые электродвигатели, установленные на задней оси, и соответствующую электронику. В результате контроль качества стал ещё более важной задачей.

Специалисты Porsche учли эту сложность и разработали автоматизированную систему финального контроля. Роботы играют важную роль при выполнении повторяющихся и монотонных задач, включая сканирование всей оси в сборе, обнаружение разъёмов и измерение расстояний. Все компоненты проверяются вплоть до соответствия данным, сохранённым в программном обеспечении.

Незаменимая роль человека

В процессе контроля каждая точка проверки фотографируется и анализируется. Полученные изображения хранятся в базе данных в течение трёх лет. Если в будущем возникнет какая-либо неисправность, можно легко проверить состояние изделия на момент его производства. Это скрытый и чрезвычайно важный этап, которого покупатели не видят, но который обеспечивает надёжность автомобиля.

Тем не менее специалисты Porsche подчёркивают: как бы быстро ни развивались искусственный интеллект и робототехника, человеческий труд по-прежнему остаётся неотъемлемой частью процесса. Опытные техники работают синхронно с роботами и выполняют задачи, которые требуют человеческой чувствительности и опыта. Например, роботы не способны обнаружить лёгкий скрип, исходящий от тормозного диска.

Таким образом, несмотря на максимальную автоматизацию современного автомобильного производства, для достижения совершенства в каждом новом автомобиле по-прежнему необходим традиционный человеческий контроль — острый взгляд и развитая интуиция квалифицированного специалиста.

PorscheАвтомобилестроениеКонтроль КачестваТехнологииАвтомобили
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Sardor Ergashev
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