Ғарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирди

·0·Техно
Ғарбий Европа тарихдаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирди

Европанинг иқлим хизмати Коперникус маълумотларига кўра, 2026-йилнинг июн ва июль ойлари Ғарбий Европада кузатувлар тарихидаги энг иссиқ давр бўлди. Ушбу икки ой давомида ўртача ҳарорат 21,62 даражани ташкил этиб, 1991–2020-йиллардаги меъёрдан нақ 2,79 даражага юқори бўлди. 2022-йилги аввалги рекорд деярли ярим градусга янгиланди, бу эса минтақада экологик ва иқтисодий вазиятни кескин оғирлаштирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Европа бўйлаб июн ойи иккинчи энг иссиқ ой сифатида қайд этилди, бироқ Ғарбий Европада ҳарорат аномалияси 3,6 даражага етди. Франция, Германия, Буюк Британия, Швейцария ва Испаниянинг шимоли-шарқида ўртача ҳарорат меъёрдан 3-5 даражага ошиб кетди. Хусусан, 26-июн куни Англиянинг Лингвуд ҳудудида термометр устуни 38 даражани кўрсатиб, мамлакат учун мутлақ июн максимумини ўрнатди, Вена шаҳрида эса ҳарорат 39,7 даражагача кўтарилди.

Океанлардаги исиш ва дарёларнинг сати пасайиши

Ҳаддан ташқари иссиқлик қуруқликдагина эмас, балки дунё океанида ҳам мисли кўрилмаган ўзгаришларни келтириб чиқарди. Июль ойида қутб бўлмаган ҳудудлардаги денгиз юзасининг ўртача ҳарорати 20,96 даражани ташкил этиб, 2023-йилги рекордни янгилади. Ўртаншарқий ва Атлантика қирғоқлари ҳамда Ўртаер денгизининг 94 фоиз қисмида сув ҳарорати меъёрдан юқори бўлди.

Кескин қурғоқчилик дарёларнинг ўзанини қисқартириб, сув транспорти ва энергетика тизимига жиддий зарар етказди. 11-август куни Рейн дарёсининг Кёлндаги сати тарихдаги энг паст кўрсаткич — 55 сантиметрга тушиб қолди ва кема қатнови тўхтатилди. Сена, Рейн ва Дунай дарёларидаги паст сув сати Венгриянинг «Пакс» ва Руминиядаги «Чернаводе» атом электр станцияларининг қувватини сезиларли даражада пасайтиришга мажбур қилди.

Мисли кўрилмаган ўрмон ёнғинлари ва иқтисодий талофатлар

Экстремал иссиқлик ва қурғоқчилик Европа бўйлаб кенг кўламли ёнғинларни келтириб чиқарди. 6-август ҳолатига кўра, минтақада 15 528 та йирик ёнғин қайд этилиб, 5 минг квадрат километрга яқин майдон кулга айланди. Бу сўнгги 20 йилдаги ўртача кўрсаткичдан икки баробар кўп бўлиб, айниқса Франция, Испания ва Греция жиддий зарар кўрди.

Мутахассислар иқтисодий йўқотишларни 180 миллиард еврога баҳоламоқда, бу Европа Иттифоқи ЯИМнинг қарийб 1 фоизини ташкил этади ва кутилаётган иқтисодий ўсишни деярли бутунлай йўққа чиқаради. Қишлоқ хўжалигида ҳосилдорликнинг пасекаси, шунингдек, иссиқ об-ҳаво шароитида меҳнат унумдорлигининг пасайиши иқтисодиётга қўшимча оғирлик юклади. Дастлабки маълумотларга кўра, июн ойи охиридаги икки ҳафталик чўққи иссиқлик даври Европада 14 мингга яқин қўшимча ўлим ҳолатига сабаб бўлган.

Иқлимшуносларнинг тушунтиришича, бу ҳолатга Ғарбий Европа устида тўхтаб қолган блокировка қилувчи антициклон сабаб бўлган. Арктиканинг жадал қизиши натижасида ҳаво оқимлари парчаланиб, Саҳрадан келган қизиган ҳаво узоқ вақт давомида бир ҳудудда сақланиб қолган. Мутахассислар бундай иссиқ тўлқинлар 2003-йилга нисбатан ҳозирда 10 баробар кўпроқ эҳтимолликка эга эканини таъкидлаб, август ойи охирида ҳам оғир об-ҳаво шароитлари давом этишидан огоҳлантирмоқда.

ЕвропаИқлимЎзгаришиТабииЁфатИқтисодиётЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Х ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиХ ўз рейтинг алгоритм манба кодини очиқлади ва шадовбанни текшириш имконини бердиБугун, 21:26Yandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиYandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиБугун, 20:58Instagram ўзининг матнли логотипини янгиладиInstagram ўзининг матнли логотипини янгиладиБугун, 20:57Microsoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқдаMicrosoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқдаБугун, 20:52Бартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБугун, 20:28Хитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиХитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиБугун, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди