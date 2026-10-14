В США мужчина выпал из аттракциона и погиб, девять аттракционов закрыты

·82·Мир
В США мужчина выпал из аттракциона и погиб, девять аттракционов закрыты

В парке развлечений Сикс Флагс в американском штате Джорджия 42-летний мужчина выпал из аттракциона и погиб. Трагедия произошла 12 октября, сообщает BBC.

По данным полиции, Хассан Джихад Ибн Карим вылетел из сиденья во время движения американских горок, упал на землю и скончался. В настоящее время выясняются причины происшествия.

После инцидента компания Сикс Флагс временно приостановила работу девяти аттракционов в США и Канаде в целях проверки безопасности.

На каком именно аттракционе произошел инцидент, официально не сообщается. Однако очевидцы и аэрофотоснимки показали, что высокоскоростные горки Голиат в парке остановились.

Открытый в 2006 году аттракцион Голиат имеет высоту 60 метров и способен развивать скорость до 112 километров в час.

По факту происшествия полиция и ответственные ведомства штата Джорджия проводят расследование. Компания Сикс Флагс выразила соболезнования близким погибшего.

Six FlagsGoliathштат Джорджияамериканские горки
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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