На популярном аттракционе в США погиб человек, есть пострадавшие

·27·Мир
На популярном аттракционе в США погиб человек, есть пострадавшие

В популярном парке развлечений Сикс Флагс Овер Георгиа в американском штате Джорджия произошел инцидент на американских горках. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

Сообщается, что происшествие случилось 12 октября в парке недалеко от Атланты. Официальной информации о причинах смерти погибшего и характере травм других посетителей пока не поступало. Расследование инцидента ведет полиция округа Кобб.

Администрация Сикс Флагс заявила, что сотрудничает с местными властями и правоохранительными органами. Представитель компании выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим и отметил, что пострадавшим посетителям и сотрудникам оказывается помощь.

Власти пока не подтвердили, на каком именно аттракционе произошел инцидент. Однако местные телеканалы показали видеокадры эвакуации пассажиров с американских горок Голиат, запущенных в 2006 году.

На официальном сайте парка указано, что Голиат развивает скорость до 113 километров в час и поднимается на высоту 61 метр. Поездка на аттракционе длится около 3,5 минут.

Председатель Совета комиссаров округа Кобб Лиза Купид выразила соболезнования близким погибшего. По ее словам, члены семьи уже оповещены о трагедии.

По данным Ассокиатед Пресс, этот случай может стать как минимум седьмым летальным исходом в парке Сикс Флагс Овер Георгиа. В 2006 году на аттракционе Голиат также сообщалось о предполагаемом сердечном приступе у катавшегося там мужчины.

Six Flags Over GeorgiaАтлантааттракцион Goliathокруг Кобб
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Следите за матчем Аргентина — Египет вместе с намиСледите за матчем Аргентина — Египет вместе с нами7 июля 21:11ЧМ-2026. Объявлен стартовый состав на матч ДР Конго – УзбекистанЧМ-2026. Объявлен стартовый состав на матч ДР Конго – Узбекистан28 июня 04:10«Манчестер Сити» представил Абдукодира Хусанова в своей форме (фото)«Манчестер Сити» представил Абдукодира Хусанова в своей форме (фото)28 июня 03:18Испания — Саудовская Аравия 4:0 (смотрите голы)Испания — Саудовская Аравия 4:0 (смотрите голы)22 июня 12:51Испания разгромила Саудовскую Аравию, исторический гол Ламина Ямаля!Испания разгромила Саудовскую Аравию, исторический гол Ламина Ямаля!21 июня 23:08Герой стадиона: Исфандиёр встретился с национальной сборнойГерой стадиона: Исфандиёр встретился с национальной сборной21 июня 17:01
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
Найден ли ковчег Ноя в Турции? Под таинственной структурой обнаружены комнаты и туннель
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов