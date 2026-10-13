На популярном аттракционе в США погиб человек, есть пострадавшие

В популярном парке развлечений Сикс Флагс Овер Георгиа в американском штате Джорджия произошел инцидент на американских горках. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

Сообщается, что происшествие случилось 12 октября в парке недалеко от Атланты. Официальной информации о причинах смерти погибшего и характере травм других посетителей пока не поступало. Расследование инцидента ведет полиция округа Кобб.

Администрация Сикс Флагс заявила, что сотрудничает с местными властями и правоохранительными органами. Представитель компании выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим и отметил, что пострадавшим посетителям и сотрудникам оказывается помощь.

Власти пока не подтвердили, на каком именно аттракционе произошел инцидент. Однако местные телеканалы показали видеокадры эвакуации пассажиров с американских горок Голиат, запущенных в 2006 году.

На официальном сайте парка указано, что Голиат развивает скорость до 113 километров в час и поднимается на высоту 61 метр. Поездка на аттракционе длится около 3,5 минут.

Председатель Совета комиссаров округа Кобб Лиза Купид выразила соболезнования близким погибшего. По ее словам, члены семьи уже оповещены о трагедии.

По данным Ассокиатед Пресс, этот случай может стать как минимум седьмым летальным исходом в парке Сикс Флагс Овер Георгиа. В 2006 году на аттракционе Голиат также сообщалось о предполагаемом сердечном приступе у катавшегося там мужчины.