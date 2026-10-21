В США медведь забрался в библиотеку и уплел мед с лакомствами (видео)

В американском штате Калифорния черный медведь проник в библиотеку и съел припасы сотрудников. Незваный гость побродил по зданию и самостоятельно вышел наружу.

Как пишет издание «Те Гуардиан», инцидент произошел 14 октября в филиале сети бесплатных библиотек округа Моно в Маммот-Лейксе. Медведь забрался внутрь около 06:10 утра по местному времени, примерно за четыре часа до открытия библиотеки.

Сначала он набросился на еду, оставленную для сотрудников. Медведь съел арахисовое масло, персиковые десерты, печенье и банку меда. Набив живот, он побродил вокруг отдела новых изданий и справочного стола библиотеки, а затем ушел. Происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения.

Интересно, что событие совпало со 100-летием первого издания популярной среди детей книги о Винни-Пухе. Представители библиотеки в шутку назвали медведя новым «библиотекарем» и предположили, что он, возможно, искал книгу о Винни-Пухе.

При этом официальные лица призвали жителей не приближаться к диким медведям и не подкармливать их. Также напомнили о необходимости хранить мусор в специальных контейнерах, которые медведи не смогут открыть, и держать двери и окна автомобилей закрытыми.