В США медведь забрался в библиотеку и уплел мед с лакомствами (видео)

·46·Мир
В США медведь забрался в библиотеку и уплел мед с лакомствами (видео)

В американском штате Калифорния черный медведь проник в библиотеку и съел припасы сотрудников. Незваный гость побродил по зданию и самостоятельно вышел наружу.

Как пишет издание «Те Гуардиан», инцидент произошел 14 октября в филиале сети бесплатных библиотек округа Моно в Маммот-Лейксе. Медведь забрался внутрь около 06:10 утра по местному времени, примерно за четыре часа до открытия библиотеки.

Сначала он набросился на еду, оставленную для сотрудников. Медведь съел арахисовое масло, персиковые десерты, печенье и банку меда. Набив живот, он побродил вокруг отдела новых изданий и справочного стола библиотеки, а затем ушел. Происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения.

Интересно, что событие совпало со 100-летием первого издания популярной среди детей книги о Винни-Пухе. Представители библиотеки в шутку назвали медведя новым «библиотекарем» и предположили, что он, возможно, искал книгу о Винни-Пухе.

При этом официальные лица призвали жителей не приближаться к диким медведям и не подкармливать их. Также напомнили о необходимости хранить мусор в специальных контейнерах, которые медведи не смогут открыть, и держать двери и окна автомобилей закрытыми.

Маммот-ЛейксКалифорнияВинни-Пух
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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