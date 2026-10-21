В США медведь ворвался в библиотеку и съел припасы сотрудников

·46·Мир
В США медведь ворвался в библиотеку и съел припасы сотрудников

В штате Калифорния (США) произошел необычный инцидент: черный медведь проник в библиотеку и съел еду, принадлежащую сотрудникам. Интересно, что это случилось за несколько часов до открытия библиотеки.

Как пишет издание Те Гуардиан, незваный гость пожаловал в филиал сети бесплатных библиотек округа Моно в Маммот-Лейксе за четыре часа до ее открытия.

Лесной гость обнаружил припасы, принадлежащие сотрудникам библиотеки. Он полакомился арахисовым маслом, печеньем и даже банкой меда. Наевшись, медведь побродил по зданию, осмотрел отдел новых изданий и информационную стойку. После этого он покинул библиотеку.

Хотя случай выдался необычным, местные официальные лица напомнили о важности соблюдения правил безопасности при встрече с дикими животными. Они порекомендовали жителям не приближаться к черным медведям, не подкармливать их и не оставлять еду на открытых местах.

Также подчеркивается необходимость использовать специальные мусорные контейнеры, которые медведи не могут открыть, и держать двери и окна автомобилей закрытыми.

Хотя это происшествие удивило многих тем, что медведь забрел в библиотеку, специалисты напоминают, что диких животных может привлекать человеческая еда.

округ Монобиблиотека Маммот-Лейксчерный медведьThe Guardian
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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