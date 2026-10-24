Период испытаний до 13 ноября: как Ретроградный Меркурий влияет на нашу жизнь?

·68·Мир
Период испытаний до 13 ноября: как Ретроградный Меркурий влияет на нашу жизнь?

С сегодняшнего дня начинается один из самых обсуждаемых среди небесных явлений период — «Ретроградный Меркурий», который продлится до 13 ноября. Любители астрологии и пользователи социальных сетей оценивают этот трехнедельный этап как один из самых тревожных и тяжелых периодов текущего года.

Хотя официальная наука объясняет это визуальной оптической иллюзией движения планет, в массовых представлениях данный период считается временем, напрямую угрожающим общению между людьми, обмену информацией и планам.

«Сезон ошибок и конфликтов»: что может наблюдаться

Согласно астрологическим анализам и наблюдениям в сети, во время ретроградного движения значительно возрастает вероятность следующих проблем:

  • Недопонимание и конфликты в общении: слова и намерения могут быть поняты неправильно, из-за пустяковых причин могут возникать ссоры между друзьями и близкими;

  • Тени прошлого: наблюдается возвращение старых обид, прежних отношений или нерешенных болезненных тем прошлого;

  • Ошибки в документах и системах: увеличивается количество путаницы, потерь и задержек при работе с официальными бумагами, юридическими сделками, логистикой и цифровыми данными.

От чего стоит воздержаться в этот период?

Специалисты рекомендуют соблюдать ряд ограничений в период до 13 ноября во избежание серьезных ошибок:

  • Не начинать новые проекты: крупные долгосрочные стартапы, новые бизнес-планы или такие важные шаги, как смена работы, лучше отложить на время после 13 ноября;

  • Не подписывать важные контракты: перед оформлением юридических и финансовых сделок необходимо тщательно и многократно перепроверять условия, а по возможности — отложить подписание на потом;

  • Не покупать дорогую технику и автомобили: в этот период высока вероятность того, что в приобретенных смартфонах, компьютерах или транспортных средствах обнаружатся скрытые заводские дефекты или возникнут непредвиденные неполадки.

Как можно с пользой использовать период ретроградности?

Этот период состоит не только из тревог — это благоприятная возможность упорядочить жизнь:

  • Довести до конца заброшенные старые дела и проекты;

  • Очистить дом, рабочий стол и цифровую память от лишнего мусора и ненужных файлов;

  • Пересмотреть личные цели, проанализировать внутренний мир и уделить время отдыху.

Ретроградный МеркурийАстрологияАстрологический прогноз
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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