Меркурий сжимается быстрее, чем ожидалось: ученые установили новый факт

Планета Меркурий может сжиматься на 30 процентов больше, чем предполагалось ранее. Ученые установили, что диаметр планеты уменьшился на 23 километра. Исследование об этом было опубликовано в «Ассокиатед Пресс».

Сообщается, что исследование было проведено учеными Института планетарных исследований Германского центра авиации и космонавтики. Авторы работы отметили, что постоянное изменение поверхности Меркурия в результате ударов метеоритов могло скрывать истинный уровень сжатия планеты.

Меркурий — самая маленькая и ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы. Его диаметр составляет около 4900 километров. С момента своего формирования, то есть примерно 4,5 миллиарда лет назад, планета постепенно уменьшается.

Отмечается, что причиной этого является остывание недр Меркурия. По мере остывания относительно большого железного ядра планеты оно уменьшается в объеме. Это приводит к сжатию мантии и коры, что вызывает появление различных складок и разломов на поверхности.

Ученые сравнили геологические карты Меркурия с обновленными картами его поверхности. В результате выяснилось, что на самых неровных участках признаков сжатия меньше. Исследователи предполагают, что некоторые складки могли оказаться скрыты под обломками, образовавшимися в результате падения метеоритов.

Автор исследования Гаку Нишияма заявил, что новые расчеты помогут лучше понять эволюцию Меркурия.

В настоящее время к Меркурию направляются космические аппараты БепиКоломбо, запущенные Европой и Японией. Ожидается, что в ноябре они выйдут на орбиту планеты и изучат точный уровень сжатия Меркурия.

Для справки: Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы. Он совершает один оборот вокруг Солнца за 88 дней. Один день на планете равен примерно 59 земным суткам. Из-за очень разреженной атмосферы температура на поверхности Меркурия может подниматься до 430 градусов днем и опускаться до минус 180 градусов ночью.