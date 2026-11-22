В порту ливийского города Бенгази произошел мощный взрыв на ракетном корвете «Меркурий», принадлежащем Военно-морскому флоту России. В результате судно охватил пожар, оно получило серьезные повреждения. Инцидент произошел 22 ноября.

Об этом сообщило издание Навал Невс, ссылаясь на свои источники и спутниковые снимки.

Согласно данным издания, после взрыва на корабле начался сильный пожар. Военно-морские аналитики заявляют, что корвет практически полностью уничтожен. Однако точной информации о том, затонуло ли судно или пришло в негодность в результате пожара, пока нет.

Правительство восточной части Ливии официально подтвердило факт взрыва на российском корабле. По результатам предварительного расследования, судно могло подвергнуться атаке беспилотников. Как сообщает агентство Reuters, в результате инцидента есть пострадавшие, однако информации о погибших не поступало.

Власти восточной Ливии заявили о начале совместного с российской стороной расследования инцидента. На данный момент ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за атаку.

Сообщается, что «Меркурий» прибыл в порт Бенгази за несколько дней до взрыва. Корабль остановился для пополнения топлива и необходимых запасов на пути в Россию. По данным Навал Невс, он сопровождал конвой судов, связанных с правительством России.

«Меркурий» является ракетным корветом проекта 20380 класса «Стерегущий». Он входит в состав Черноморского флота ВМФ России.