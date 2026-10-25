Европейские государства перешли на зимнее время, переведя часы на один час назад

·65·Мир
Европейские государства перешли на зимнее время, переведя часы на один час назад

Страны Европейского союза в ночь на 25 октября перешли на зимнее время. В связи с этим стрелки часов были переведены на один час назад. Об этом сообщает «Деутше Велле».

Отмечается, что изменение времени в государствах Евросоюза было осуществлено на основе установленного порядка. В частности, когда в Брюсселе было 03:00, стрелки перевели на час назад, установив 02:00. Таким образом страны перешли на режим зимнего времени.

Для справки, единое правило перехода на летнее и зимнее время действует в Европейском союзе с 1996 года. Согласно ему, в последнее воскресенье марта стрелки часов переводятся на один час вперед, а в последнее воскресенье октября — снова на один час назад.

Тем не менее вопрос отказа от системы сезонного изменения времени обсуждается уже несколько лет. В 2019 году Европейский парламент поддержал предложение об отмене практики перевода стрелок часов. Несмотря на это, страны Евросоюза до сих пор не пришли к единому решению по данному вопросу.

На территории Европейского союза существует в общей сложности три часовых пояса. В Ирландии и Португалии используется Гринвичское время. В восьми странах ЕС, включая Финляндию и страны Балтии, действует восточноевропейское время, которое опережает Гринвичское на два часа.

В остальных странах Евросоюза, в том числе в Германии, используется центральноевропейское время. Этот часовой пояс опережает Гринвичское время на один час.

Европейский союзЗимнее времяЕвропарламентЧасовые пояса
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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