Рамзан Кадыров переизбран главой Чечни с 99,85 процента голосов!

·53·Мир
Рамзан Кадыров переизбран главой Чечни с 99,85 процента голосов!

Выборы главы региона, прошедшие в Чеченской Республике, ожидаемо завершились беспрецедентным абсолютным результатом. После того как Центральная избирательная комиссия Российской Федерации полностью обработала 100 процентов протоколов об итогах голосования, было официально объявлено, что действующий глава Рамзан Кадыров одержал абсолютную победу на выборах, набрав рекордные 99,85 процента голосов.

Еще в предварительных подсчетах (когда было обработано 99,63 процента бюллетеней) он фиксировал именно это абсолютное преимущество в 99,85 процента, и окончательные результаты показали, что его позиции остались практически неизменными. Этот показатель Рамзана Кадырова, руководящего Чечней почти два десятка лет, вошел в историю как рекордный показатель выборов не только в данном регионе, но и по всем субъектам Российской Федерации.

Итак, о чем говорит результат в 99,85 процента голосов во внутриполитической обстановке Чечни, какова была доля конкурентов и как Москва оценивает эту абсолютную победу?

«100% протоколов и рекордные 99,85%»: Хроника результатов выборов

Официальные цифры и ключевые факты, представленные ЦИК:

  • Подсчитано 100% протоколов: бюллетени по всем избирательным участкам Чечни полностью обработаны, результаты официально закрыты;

  • Рекордный результат — 99,85%: почти 100 процентов избирателей проголосовали за кандидатуру действующего главы Рамзана Кадырова;

  • Устойчивая динамика: на промежуточном этапе, когда было рассмотрено 99,63 процента протоколов, доля голосов Кадырова составляла ровно 99,85 процента и оставалась неизменной до финиша;

  • Отсутствие шансов у конкурентов: на долю всех остальных кандидатов и недействительных бюллетеней пришелся показатель всего в 0,15 процента;

  • Полный контроль в регионе: эти выборы в очередной раз продемонстрировали, насколько прочны позиции монопольной власти команды Кадырова внутри республики.

Выборы главы Чечни: показатели финальных подсчетов ЦИК

Результаты голосования и этапы подсчета бюллетеней:

Показатели и параметры

Промежуточный результат (99,63% протоколов)

Окончательный результат (100% полностью подсчитано)

Подсчитанные избирательные протоколы

99,63% протоколов

100% протоколов полностью рассмотрены

Голоса, набранные Рамзаном Кадыровым

99,85%

99,85% (Победа с рекордным показателем)

Доля всех остальных кандидатов

0,15%

0,15% (Минимальный символический показатель)

Статус выборов

Лидерство

Официально переизбран главой Чечни

Место в федеральном масштабе

Абсолютное 1-е место

Наивысший результат выборов по регионам России

Политическая экспертиза: Что означает результат в 99,85 процента голосов?

Выводы международных политологов и аналитиков постсоветского пространства:

  • Абсолютная политическая монополия: результат в 99,85 процента показывает, что в Чечне нет открытой политической конкуренции или реальной оппозиции, а административный иловой ресурс полностью находится в руках действующего руководства;

  • Гарантия отношений с Кремлем: главный критерий для Москвы на Северном Кавказе — жесткий контроль и лояльность; избрание Кадырова с такими цифрами в очередной раз доказывает Кремлю, что он является безальтернативной фигурой;

  • Северокавказская традиция: в республиках Северного Кавказа России стало традицией набирать на выборах более 90 процентов голосов, однако 99,85 процента, зафиксированные Кадыровым, считаются крайне редким феноменом даже по стандартам этого региона;

  • Политика в предстоящий период: по мнению экспертов, после этой победы администрация Кадырова продолжит еще больше усиливать контроль над внутренней политикой, социальной структурой и силовыми ведомствами Чечни.

Показатель Рамзана Кадырова в 99,85 процента остается в истории как одна из самых обсуждаемых и резонансных реальностей в современных избирательных системах.

Как вы думаете, говорит ли получение кандидатом 99,85 процента голосов на выборах о реальном единодушии населения или это результат отсутствия альтернативных кандидатов и конкуренции? Можно ли верить таким цифрам в демократических процессах? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этих резонансных итогов выборов на Кавказе со всеми своими друзьями и любителями политики!

Рамзан Кадыроввыборы в Чеченской РеспубликеЦентральная избирательная комиссия Российской Федерации9985% голосов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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