В своем выступлении Мурат Нуртлеу отметил, что развитие транзитно-транспортного потенциала и модернизация инфраструктуры являются стратегическим приоритетом для Казахстана. Астана готова к дальнейшему укреплению связей с европейскими и региональными партнерами в областях транспорта, логистики, энергетики и цифровизации. Особое внимание было уделено важности привлечения инвестиций и совершенствования транспортной инфраструктуры в рамках инициативы Европейского союза «Глобал Гатевай» (Глобальные ворота). Казахстанская сторона заявила о готовности к совместной оптимизации таможенного оформления и логистических процессов для создания эффективной и устойчивой евразийской транспортной сети.

В Брюсселе состоялась вторая межрегиональная министерская встреча с участием стран Черноморского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии. На встрече министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу подчеркнул, что республика считает Транскаспийский международный транспортный маршрут («Средний коридор») ключевым звеном, соединяющим Европу и Азию, и призвал все стороны совместно развивать его для диверсификации торговых путей. По сообщению информационного агентства «Казинформ», представители Таджикистана и Туркменистана также приняли активное участие в мероприятии, выразив заинтересованность в сотрудничестве в сферах транспорта, «зеленой» энергетики и цифровизации.

Казахстан и Туркменистан начали борьбу за транзитные пути: каково влияние этого на Узбекистан?

Читайте также · 21 сентября Казахстан и Туркменистан начали борьбу за транзитные пути: каково влияние этого на Узбекистан?

Участие Таджикистана и Туркменистана и глобальный контекст

На встрече заместитель министра иностранных дел Таджикистана Идибек Каландар изложил приоритетные задачи Душанбе в развитии транзитно-транспортной инфраструктуры, «зеленой» энергетики и цифровизации. Представители Туркменистана также участвовали в составе делегации Центральной Азии, подтвердив свою приверженность углублению сотрудничества в транспортной, цифровой и энергетической сферах.

Эта встреча прошла на фоне многочисленных препятствий, возникающих на основных морских путях. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своем заявлении перед встречей подчеркнула, что ограничения в Ормузском проливе, блокировка коридора в Черном море и проблемы в Баб-эль-Мандебском проливе вынуждают страны активно искать альтернативные торговые пути и маршруты энергоснабжения. По ее словам, в таких условиях регионы Центральной Азии, Южного Кавказа и Черного моря приобретают решающее значение в расширении связей между Европой и Азией.

Участники и направления Основные цели и задачи Казахстан Развитие «Среднего коридора» и модернизация инфраструктуры в рамках «Глобал Гатевай» Таджикистан и Туркменистан Расширение регионального сотрудничества в сферах транспорта, «зеленой» энергетики и цифровизации Европейский союз Увеличение торговых потоков в три раза к 2030 году и сокращение времени транзита

Согласно пресс-релизу Европейской комиссии, «Средний коридор» включен в число флагманских инициатив Европейского союза. Его основная цель — соединить Центральную Азию через Каспий и Южный Кавказ с Турцией, а через Черное море — непосредственно с европейскими рынками, что позволит значительно увеличить торговые потоки к 2030 году и существенно сократить время перевозки грузов.

Как вы считаете, насколько развитие «Среднего коридора» ускорит логистические процессы в регионе и откроет новые экономические возможности? Оставляйте свое мнение в комментариях!