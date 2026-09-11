Скандал с «Машей и Медведем» в британском парламенте: почему депутаты хотят запретить мультфильм?

·38·Мир
Скандал с «Машей и Медведем» в британском парламенте: почему депутаты хотят запретить мультфильм?

В политических кругах Великобритании разгорелось неожиданное и поразительное геополитическое противостояние. Депутаты британского парламента потребовали немедленно запретить на территории страны, в частности на платформах Netflix и ИТВКс, популярный анимационный сериал «Маша и Медведь», который любят миллионы детей по всему миру, в том числе и на Западе. С одной стороны — более 50 британских парламентариев, которые видят за фуражками маленькой героини следы кремлевской пропаганды и финансирования российской военной машины. С другой стороны — мультипликаторы и производители, которые называют данные обвинения безосновательной клеветой и твердо подчеркивают, что проект является чисто частным медиабизнесом, никогда не получавшим денег от государства. В то время как представители правительства пообещали взять вопрос под личный контроль, границы культурной войны добрались до детских комнат.

Маша ва АйиқБритания парламентМедиа цензурасиГеосиёсий урушКремль пропагандасиNetflixМалумотлар тарқатиш
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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