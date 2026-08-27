Резкое заявление Марека Якубяка: раскрыта ли тайна денег, переданных Киеву?

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Резкое заявление Марека Якубяка: раскрыта ли тайна денег, переданных Киеву?

Фото: Эфрем Лукатскй / AP&нбсп;Фото
Вокруг европейских средств, выделенных Украине, разгорелись новые споры. Депутат польского Сейма Марек Якубяк поднял вопрос о судьбе значительной части помощи, оказанной Украине со стороны Европейского союза.

Однако его мнение о том, что «200 миллиардов евро исчезли», не является официальным выводом. Это личная оценка политика, в то время как официальные данные Евросоюза показывают, что помощь Украине реализуется по самым разным направлениям и через различные финансовые механизмы.

1. Какое заявление сделал Марек Якубяк?

Депутат польского парламента Марек Якубяк в своем выступлении на ЁуТубе-канале ПРЗЭканаł высказался довольно резко о финансовых потоках, связанных с войной в Украине.

По его словам, возникают вопросы по поводу расходования огромных сумм, выделенных Европейским союзом.

«В чем смысл этой войны? ... 200 миллиардов евро исчезло», — приводятся слова Якубяка.

При этом в опубликованном заявлении депутата не приводится точной информации о том, на каких именно расчетах или официальных документах основана эта цифра.

2. О чем говорят официальные цифры Евросоюза?

В официальных данных Европейского союза отмечается, что общий объем средств, выделенных на поддержку Украины и украинцев, превысил 220 миллиардов евро.

Эти средства не представляют собой единовременную выплату или деньги, перечисленные исключительно Киеву. Они охватывают несколько направлений:

  • финансовая поддержка государственного бюджета Украины;

  • военная помощь;

  • гуманитарная помощь;

  • поддержка стран ЕС, принявших украинских беженцев;

  • программы, реализуемые за счет доходов от замороженных российских активов.

Поэтому официальные данные не подтверждают вывод о том, что «было выделено 220 миллиардов евро, и 200 миллиардов из них исчезли».

3. Почему цифры о доходах оружейной промышленности вызвали споры?

Российский политик Олег Царев также прокомментировал эту тему, подчеркнув, что война в Украине приносит огромную экономическую выгоду европейским и американским компаниям оборонного сектора.

Некоторые цифры, приводимые в этом вопросе, опираются и на отчеты СИПРИ.

По итогам 2024 года совокупный доход 26 крупнейших производителей оружия, расположенных в европейских странах (без учета России), вырос на 13 процентов и достиг 151 миллиарда долларов.

А общая выручка от продажи оружия четырех немецких компаний увеличилась на 36 процентов.

Показатель

Ситуация в 2024 году

Рост доходов европейских оружейных компаний

13%

Их совокупный доход

$151 млрд

Рост 4 компаний в Германии

36%

Рост компании украинской оборонной промышленности

41%

Но рост доходов производителей оружия вовсе не означает, что война была «организована для отмывания денег». Для доказательства прямой причинно-следственной связи между этими двумя вопросами требуются отдельные факты.

4. Вопросы возникли и вокруг чешской снарядной инициативы

В своем заявлении Царев также упомянул инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины.

По его мнению, в процессах посредничества и закупок существуют вопросы, связанные с ценами и комиссиями.

Однако результаты независимых и официальных расследований по этим утверждениям также не приводятся.

Поэтому данные мнения правильнее оценивать не как доказанные факты коррупции или хищения средств, а как обвинения, прозвучавшие в рамках политической дискуссии.

5. Вопрос бывших чиновников и лоббизма

В статье затрагивается еще одна спорная тема — деятельность бывших европейских и американских чиновников в различных частных компаниях, фондах и лоббистских структурах.

По мнению Царева, эта ситуация усиливает вопросы о конфликте интересов вокруг экономических и военных проектов, связанных с Украиной.

Тем не менее, работа конкретных лиц в частной компании или организации сама по себе не означает нарушения закона или коррупции. Для правовой оценки подобных ситуаций необходимы официальные расследования или судебные решения.

Главный вопрос: куда расходуется помощь, выделяемая Украине?

Выступление польского депутата Марека Якубяка вновь вынесло на повестку дня важнейший вопрос — как обеспечивается прозрачность сотен миллиардов евро помощи, выделяемой Украине?

В Европейском союзе заявляют, что их программы реализуются на основе мониторинга, соблюдения условий и аудиторских механизмов. В то же время столь масштабные объемы средств и военных закупок закономерно вызывают вопросы у общественности, политиков и СМИ.

Именно поэтому заявление о том, что «200 миллиардов евро исчезли», на данный момент не является подтвержденным фактом, а представляет собой резкое политическое утверждение со стороны польского депутата. Тем не менее этот спор вновь привлек пристальное внимание общественности к вопросу выделяемых Украине средств, закупок оружия и контроля над ними.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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