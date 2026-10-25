В Европе началось зимнее время: стрелки часов переведены на час назад

Страны Европейского союза 25 октября перешли с летнего времени на зимнее. В связи с этим стрелки часов были переведены на один час назад. Об этом сообщает «Деутше Велле».

Отмечается, что в Германии, Франции и других странах Центральной Европы в 03:00 по местному времени стрелки часов были возвращены на 02:00. В результате у населения появилась возможность поспать на час дольше.

В Европейском союзе действует единый порядок перехода на летнее и зимнее время. Согласно ему, в последнее воскресенье марта часы переводятся на один час вперед, а в последнее воскресенье октября — на один час назад.

В 2019 году Европейский парламент поддержал предложение об отказе от сезонного перевода часов. Однако из-за того, что страны Союза не пришли к единому решению, действующий порядок сохраняется.

В Европейском союзе существует три часовых пояса. Ирландия и Португалия зимой используют время по Гринвичу. В таких странах, как Германия и Франция, действует Центральноевропейское время, а в Финляндии и странах Балтии — Восточноевропейское время. В каждом регионе часы переводятся в соответствии с местным временем.

Следующий сезонный перевод времени состоится 28 марта 2027 года, тогда стрелки часов будут переведены на один час вперед.