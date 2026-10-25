Япония официально готовится создать армию и провести референдум
Впервые в истории Конституция Японии, остававшаяся неизменной со времен окончания Второй мировой войны, стоит на пороге серьезных реформ. Правящая коалиция в Токио начала официальные консультации с целью преодоления разногласий и выработки единой позиции по пересмотру пацифистской 9-статьи страны.
Как сообщает информационное агентство Кёдо, премьер-министр Японии Санаэ Такаити намерена полностью оформить эту важную парламентскую инициативу до февраля 2027 года.
Спор в правящей коалиции: как изменится 9-я статья?
Партии, входящие в состав правительства, выдвигают два разных подхода к статусу армии:
Предложение Либерально-демократической партии (ЛДП): Основная сила под руководством премьер-министра Такаити предлагает сохранить 9-ю статью в общем виде, но добавить в нее отдельный пункт, придающий официальный легальный статус фактически действующим «Силам самообороны»;
Требование «Общества возрождения Японии»: Меньший партнер по Кабинету министров выбирает более радикальный путь — они выступают за полное исключение 2-го пункта, запрещающего иметь сухопутные, морские и военно-воздушные силы, и введение в конституцию понятия «Армия национальной обороны»;
Действующий запрет: Согласно нынешней 9-й статье, японский народ навсегда отказался от войны и разрешения международных споров с помощью вооруженных сил, а право государства на ведение войны официально не признается.
«На бумаге — полиция, на деле — мощная армия»
Хотя официальное законодательство гласит, что у Японии не должно быть армии, реальное положение дел уже достигло уровня глобальной военной силы:
Современный флот и авианосцы: Созданные Токио «Силы самообороны», теоретически рассматриваемые как разновидность полиции, обладают мощным военно-морским флотом, который в ближайшее время пополнится двумя легкими авианосцами;
Истребители 5-го поколения и дальнобойные ракеты: Современные военно-воздушные силы вооружены самолетами пятого поколения, а в арсенал сухопутных войск недавно поступили мобильные наземные ракеты с дальностью полета 1 000 километров.
Барьер референдума: легко ли будет изменить Конституцию?
Процесс реализации изменений состоит из чрезвычайно сложных юридических этапов:
Блок в 2/3 голосов в парламенте: Согласно законодательству, для внесения изменений в конституцию необходимо согласие как минимум двух третей (2/3) депутатов обеих палат парламента;
Политический баланс: По итогам выборов в феврале 2026 года ЛДП получила более двух третей мест в ключевой нижней палате, однако в верхней палате у партии нет даже простого большинства;
Исторический референдум: После одобрения парламента этот судьбоносный вопрос должен быть вынесен на всенародный референдум — подобный референдум еще никогда не проводился в истории Японии.
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