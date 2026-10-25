Япония официально готовится создать армию и провести референдум

Впервые в истории Конституция Японии, остававшаяся неизменной со времен окончания Второй мировой войны, стоит на пороге серьезных реформ. Правящая коалиция в Токио начала официальные консультации с целью преодоления разногласий и выработки единой позиции по пересмотру пацифистской 9-статьи страны.

Как сообщает информационное агентство Кёдо, премьер-министр Японии Санаэ Такаити намерена полностью оформить эту важную парламентскую инициативу до февраля 2027 года.

Спор в правящей коалиции: как изменится 9-я статья?

Партии, входящие в состав правительства, выдвигают два разных подхода к статусу армии: