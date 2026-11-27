В Японии предлагают выплачивать 62 тысячи долларов при рождении третьего ребенка
Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии в рамках борьбы с падением уровня рождаемости в стране предложила ввести единовременную выплату в размере 10 миллионов иен (около 62–62,7 тысячи долларов США) при рождении в семье третьего и последующих детей. Как сообщает Ниппон.ком, данный проект, утвержденный 27 ноября 2026 года на заседании партийного штаба по стратегии народонаселения, на следующей неделе будет представлен премьер-министру Японии Санаэ Такаити.
Дополнительные меры против демографического кризиса
Пакет предложений включает в себя не только крупные денежные вознаграждения, но и системные изменения, направленные на всестороннюю поддержку семей:
Льготы на дошкольное образование: Предусматривается сделать детские сады и дошкольные учреждения бесплатными, начиная с более раннего возраста.
Налоговые льготы и стимулирование браков: Планируется введение крупных налоговых льгот для семей, а также поддержка служб знакомств на основе государственно-частного партнерства для поощрения браков среди молодежи.
Новая государственная структура: Для координации демографической политики и контроля за деятельностью министерств предложено создать отдельное Агентство по стратегии народонаселения.
Разница между действующими пособиями и новой инициативой
Данная инициатива пока находится на стадии политической рекомендации, и ожидается, что после рассмотрения правительством порядка осуществления выплат и источников финансирования она будет включена в программу экономических и фискальных реформ 2027 года:
Показатели
Действующий порядок
Новый предлагаемый проект
Единовременная выплата
Пособие 500 тысяч иен на каждого новорожденного
10 миллионов иен (~62–62,7 тысячи долларов) за третьего и последующих детей
Ежемесячное детское пособие
30 тысяч иен в месяц, начиная с третьего ребенка
Дополнительные налоговые льготы и бесплатные услуги детского сада с раннего возраста
Статус и сроки
Действует в настоящее время
Официально не утверждено (ожидается включение в программу 2027 года)
Как вы считаете, станут ли крупный финансовый стимул в 62 тысячи долларов и бесплатные детские сады достаточным толчком для повышения уровня рождаемости в Японии?
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