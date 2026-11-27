Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии в рамках борьбы с падением уровня рождаемости в стране предложила ввести единовременную выплату в размере 10 миллионов иен (около 62–62,7 тысячи долларов США) при рождении в семье третьего и последующих детей. Как сообщает Ниппон.ком, данный проект, утвержденный 27 ноября 2026 года на заседании партийного штаба по стратегии народонаселения, на следующей неделе будет представлен премьер-министру Японии Санаэ Такаити.

Дополнительные меры против демографического кризиса

Пакет предложений включает в себя не только крупные денежные вознаграждения, но и системные изменения, направленные на всестороннюю поддержку семей: